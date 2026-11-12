Formálne schválenie sa očakáva v pondelok.
Európska únia plánuje rozšíriť sankcie proti Rusku o ďalších 145 osôb a subjektov. Na nových opatreniach sa v stredu v Bruseli dohodli veľvyslanci členských krajín EÚ. Sankcie sa majú týkať ruských bánk, energetických spoločností, takzvanej tieňovej flotily aj šírenia dezinformácií.
Na sankčný zoznam má pribudnúť 113 osôb a subjektov vrátane 50 ruských bánk. Ďalších 31 má byť sankcionovaných za zapojenie do dezinformačných a hybridných operácií. Jedna osoba alebo subjekt má pribudnúť na zoznam súvisiaci s kybernetickými útokmi.
Nové opatrenia súvisia aj s údajným pokusom o dronový útok na nemeckom letisku Lipsko/Halle, z ktorého Berlín obvinil Moskvu. Rusko však účasť na podobných aktivitách odmieta.
Sankcie ešte musia formálne schváliť ministri zahraničných vecí EÚ na pondelkovom zasadnutí. Účinnosť nadobudnú až po zverejnení v Úradnom vestníku EÚ.