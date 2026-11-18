Kým majiteľ bol v kostole, vliezli cez okno po rebríku. Polícia ich zadržala ešte v ten istý deň, časť peňazí zaistila.
Susedia (43-ročný muž a jeho 22-ročná priateľka) si počkali, kým senior z okresu Poltár odíde na nedeľnú omšu. Kým žena strážila vonku na rebríku, jej frajer vbehol do domu a ukradol 6 000 eur.
Vykrádačka im prešla len na pár hodín. Ešte v ten istý deň večer už obaja sedeli v cele policajného zaistenia. Kriminálka predviedla doslova speedrun – páchateľov zbalila bleskovo a časť ukradnutých peňazí stihla dokonca zachrániť.
Teraz majú obaja na krku obvinenie z porušovania domovej slobody aj krádeže. Dobré susedské vzťahy sú tak na najbližšie roky asi pasé.