Maďarsko-ukrajinské vzťahy zažívajú významný posun.
O svojej ceste informoval priamo na sociálnej sieti Facebook, pričom spresnil, že ho sprevádza ministerka zahraničných vecí Anita Orbánová a spoločne navštívia viacero maďarských inštitúcií v regióne. Zároveň pripomenul, že ide o prvú návštevu maďarského premiéra na Ukrajine od roku 2015.
Samotnú cestu avizoval Magyar už v pondelok v maďarskom parlamente, kde vyhlásil, že ako prvý maďarský premiér od začiatku vojny prinesie zakarpatským Maďarom podporné posolstvo z materskej krajiny. Pri tej príležitosti ostro skritizoval opozičných poslancov strán Fidesz, KDNP a Hnutia Naša vlasť za to, že sa nepridali k jeho slovám odsudzujúcim ruskú agresiu.
Ceste predchádzal dopad ruského dronu pri Mukačeve
Utorkovej návšteve predchádzal minulý týždeň vážny bezpečnostný incident v bezprostrednej blízkosti maďarských hraníc. Ruský bojový dron vtedy dopadol len 300 metrov od železničnej stanice v Mukačeve, čo v okolí spustilo niekoľkohodinový letecký poplach. Maďarský personál vlakovej súpravy prichádzajúcej z Maďarska musel pre hroziace nebezpečenstvo okamžite vystúpiť a premiér následne nariadil dočasné zastavenie cezhraničnej železničnej dopravy až do pominutia rizík.
Osobné stretnutie oboch lídrov pripravili ministri zahraničných vecí Anita Orbánová a Andrij Sybiha ešte v polovici novembra na okraj rokovaní EÚ v Bruseli. Hoci maďarská vláda deklaruje vojnou zasiahnutému susedovi jasnú solidárnu pomoc a podporu menšinových inštitúcií, na európskej úrovni naďalej trvá na tom, aby sa rokovania o sedemročnom rozpočte Únie viedli oddelene od finančného balíka pre Ukrajinu.