Podľa prezidenta vláda nesmie riskovať porušenie princípov právneho štátu.
Prezident SR Peter Pellegrini vetoval zákon o transformácii Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad. Odôvodnil to absenciou dôvodov pre skrátené legislatívne konanie, vážnymi vecnými pripomienkami k nedostatočnej ochrane obetí trestných činov a nevyriešenými výhradami zo strany Európskej komisie s možnými následkami voči Slovensku.
Je dôležité, aby Slovensko vysvetlilo pochybnosti
„Som presvedčený, že svoje legitímne ciele môže vláda a vládna koalícia napĺňať aj bez porušovania legislatívnych pravidiel, bez možných porušení princípov právneho štátu a bez ohrozovania slovenských záujmov voči Európskej únii,“ uviedol Pellegrini. Podľa jeho názoru súčasný ÚOO má osobitný význam pri plnení podmienok v rámci Plánu obnovy, z ktorého Slovensko čerpá miliardy eur.
Považuje zároveň za chybu, že parlament neodstránil v procese prijímania zákona pochybnosti, či je výsledná norma v súlade so smernicami Európskej únie. „Stále tak existujú oprávnené obavy z rizika pozastavenia časti európskych prostriedkov pre Slovensko,“ zdôraznil. Je podľa jeho slov mimoriadne dôležité, aby Slovensko všetky pochybnosti dostatočne vysvetlilo bez možných sankcií.
Ochrana obetí môže byť podľa prezidenta slabšia
Prezident skritizoval aj proces prijímania zákona formou skráteného legislatívneho konania. „Ľudia len veľmi ťažko pochopia, prečo v situácii, kedy je ich život čoraz náročnejší, je nevyhnutné dva týždne v parlamente riešiť zánik a následný vznik jedného úradu,“ domnieva sa.
Hlava štátu argumentovala tiež nedostatočnou ochranou obetí trestných činov. Zákon podľa nej túto oblasť nerieši. „Dokonca sa môže stať, že minimálne v počiatkoch pôsobenia nového úradu bude ochrana obetí niektorých trestných činov oslabená,“ upozornil Pellegrini.
Legislatíva podľa jeho slov nemyslí ani na to, aby z rezortu spravodlivosti presunul na nový úrad pracovníkov aj finančné prostriedky. „A tak sa môže stať, že práve prijatím schváleného zákona môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd, čomu sa vláda podľa vlastného vyjadrenia snaží zabrániť,“ dodal.
Legislatívu z dielne ministerstva vnútra v utorok (9. 12.) schválil parlament. Má priniesť transformáciu súčasného ÚOO na nový úrad. Ten má okrem agendy oznamovateľov trestnej činnosti riešiť aj agendu odškodňovania obetí trestných činov, ktorú prevezme od ministerstva spravodlivosti. Okrem toho rieši aj preskúmanie ochrany v rámci trestného aj správneho konania.