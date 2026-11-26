Pozri si, aké tvoje údaje teraz majú v rukách hackeri.
Nakupoval si online v Deichmanne? Daj si veľký pozor, hackeri sa dostali k údajom slovenských zákazníkov.
Po masívnom kybernetickom útoku v Nemecku začal známy predajca obuvi rozposielať varovné e-maily aj Slovákom – neoprávnené osoby prenikli do systému e-shopu a získali dáta o objednávkach.
Hackeri získali meno a priezvisko zákazníka, dodaciu a fakturačnú adresu, faktúry, e-mail, telefónne číslo a info o tom, akým spôsobom platil (či kartou alebo cez PayPal).
Čo zostalo v bezpečí:
Nezískali heslá, prihlasovacie údaje k účtu ani čísla platobných kariet. Firma zatiaľ neeviduje, že by dáta niekto priamo zneužil.
Na čo si dať teraz pozor: Keďže podvodníci poznajú reálne detaily tvojich objednávok, môžu ti poslať extrémne dôveryhodný falošný e-mail, SMS alebo zavolať s tým, že máš nedoplatok alebo problém s balíkom.
Vždy kontroluj reálnu adresu odosielateľa, neklikaj na podozrivé linky a nikomu nedávaj heslá či údaje z karty (Deichmann ich takto nikdy nepýta a svoje bankové spojenie nemenil).