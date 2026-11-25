Do parlamentu by sa dostali aj Republika, Hnutie Slovensko, Hlas, SaS a KDH. Maďarská aliancia by ostala pod čiarou.
Novembrový prieskum preferencií: Voľby by vyhrala koalícia PS a Demokrati, Smer by skončil druhý s takmer päťpercentným odstupom.
Podľa prieskumu agentúry Focus pre portál 360tka (realizovaného od 16. do 21. novembra 2026 na vzorke 1 013 respondentov) by sa do parlamentu dostalo celkovo sedem subjektov:
Koalícia PS a Demokrati: 22,2 %
Smer-SD: 17,3 %
Republika: 11,2 %
Hnutie Slovensko: 10,4 %
Hlas-SD: 8,8 %
SaS: 6,6 %
KDH: 6,1 %
Kto by ostal pred bránami parlamentu:
Maďarská aliancia: 4,4 %
SNS: 3,3 %
Právo na pravdu: 3,1 %
Sme rodina: 2,9 %
Oznámenie predvolebnej koalície Progresívneho Slovenska a Demokratov okamžite zamiešalo kartami. Po tom, čo ešte v samostatných meraniach – napríklad v skoršom prieskume Ipsos pre Denník N (kde malo PS 18,6 % a Demokrati 5,3 %, pričom Smer-SD tesne dýchal na krk s 18,4 %) – pôsobil súboj o prvé miesto veľmi vyrovnane, novembrové čísla po spojení oboch strán ukazujú jednoznačný náskok novej koalície.
Kým pred spojením sa PS a Smer-SD pohybovali v tesnom závese okolo hranice 18 až 19 percent a hrozilo, že hlasy Demokratov (pohybujúcich sa tesne nad 5 %) by mohli prepadnúť, ich predvolebná koalícia dokázala zatiaľ bez výraznejších strát sčítať voličský potenciál oboch strán. Zároveň oba prieskumy ukazujú dlhodobý posun na pravej a národnej scéne – Republika sa stabilne drží na treťom mieste nad 11 až 12 percentami a výrazne predbieha vládny Hlas-SD, zatiaľ čo SNS (3,3 %, resp. v skoršom meraní 2 %) sa dlhodobo pohybuje hlboko pod hranicou zvoliteľnosti.