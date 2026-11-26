Arktický vzduch a vietor skomplikovali podmienky v horách.
Ak sa chystáš cez víkend alebo dnes na turistiku či skialp, nepodceňuj podmienky. Arktický vzduch a silný vietor narobili v našich horách poriadny chaos.
Vo najvyšších polohách Vysokých, Západných a Nízkych Tatier platí mierne lavínové nebezpečenstvo (2. stupeň z 5). V Malých a Veľkých Fatrách a na východe Nízkych Tatier je to 1. stupeň (malé nebezpečenstvo).
Silný vietor navial sneh na záveterné strany, do žľabov a pod skalné steny. Vznikli tam nebezpečné snehové dosky a vankúše.
Nízke teploty bránia tomu, aby sa nový sneh spojil so starším podkladom. Vrstvy nedržia pokope, takže lavínu môžeš spustiť už pri väčšom zaťažení (napríklad na lyžiach), no hrozia aj menšie samovoľné lavíny.
Za posledné tri dni napadlo v Tatrách 10 až 30 cm nového snehu (nad hranicou lesa je ho dokopy 30 až 70 cm). Vo Fatrách pribudlo do 25 cm, no v závejoch je lokálne až pol metra nestabilného snehu.