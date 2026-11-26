Ukrajinu obvinil z údajného útoku na Putinov dom.
Ruský prezident Vladimir Putin ubezpečil amerických vyjednávačov, že vo vojne proti Ukrajine neplánuje použiť jadrovú zbraň. Povedal to vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner v podcaste MD Meets.
Kushner v podcaste, ktorý moderuje generálny riaditeľ mediálneho koncernu Alex Springer Mathias Döpfner, povedal, že Putin „súhlasil, že jadrové zbrane nepoužije“. Podľa Kushnera to bolo ubezpečenie, že to nie je jeho úmysel. Putin tiež podľa neho v tomto konflikte preukázal „zdržanlivosť“.
Odkedy Rusko v roku 2022 začalo inváziu na Ukrajinu, v USA a ďalších západných krajinách sa opakovane objavovali obavy, že by Putin mohol siahnuť po jadrových zbraniach. Podnecovali ich aj opakované vyhrážky ruských predstaviteľov a štátnych médií.
Kushner, ktorý je zároveň Trumpov zať, v podcaste odmietol obvinenia, že Spojené štáty sú príliš blízke Moskve. „Na prezidenta (Volodymyra) Zelenského ani na Ukrajincov sme nevyvíjali žiadny tlak“, vyhlásil. Zdôraznil, že Washington bol počas vojny najväčším finančným podporovateľom Kyjeva a naďalej mu poskytuje spravodajské informácie.
Kushner zároveň obvinil Ukrajinu z podkopávania pokroku smerom k mierovej dohode. Mal na mysli údajný útok na jedno z Putinových sídiel. „Na konci decembra došlo k útoku, ktorý Ukrajinci podnikli na Putinov dom, čo ho podľa mňa odradilo“, povedal s odkazom na snahy o vypracovanie mierového plánu s ruským prezidentom.
Rusko na konci minulého roka obvinilo Ukrajinu z pokusu o dronový útok na Putinovu rezidenciu neďaleko mesta Valdaj v Novgorodskej oblasti. Americká Ústredná spravodajská služba (CIA) však tvrdí, že sídlo nebolo plánovaným cieľom.