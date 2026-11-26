Rodičia detí do troch rokov sa dočkajú výraznej finančnej aj organizačnej úľavy.
Sieť detských jaslí sa v najbližších rokoch výrazne rozšíri a zároveň stane cenovo prístupnejšou pre mladé rodiny. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny investuje z európskych fondov viac než 41 miliónov eur do dvoch samostatných výziev, ktoré majú v praxi priniesť tisíc nových miest pre najmenšie deti a znížiť mesačnú finančnú záťaž rodičov o dvesto eur. Ako ozrejmil šéf rezortu Erik Tomáš, hlavným zámerom balíka je uľahčiť rodičom návrat na pracovný trh ešte predtým, ako ich dieťa dovŕši tri roky, píše tnlive.sk.
Kým v súčasnosti funguje na Slovensku 208 jaslí s celkovou kapacitou zhruba 3 750 detí, nová výzva v objeme 16,5 milióna eur má tento počet zvýšiť o viac ako štvrtinu. Peniaze sú určené na výstavbu nových či rekonštrukciu existujúcich priestorov a uchádzať sa o ne môžu verejní aj súkromní zriaďovatelia, pričom prvé kolo uzávierky žiadostí je stanovené na 1. marca 2027. Podľa generálneho riaditeľa sekcie riadenia programov EÚ Viliama Michaloviča sa reálny nárast nových miest prejaví v rokoch 2028 a 2029.
Zlacnenie o 200 eur má odstrániť hlavnú bariéru
Ešte skôr sa rodičia dočkajú finančnej úľavy z druhej výzvy, na ktorú smeruje 24,65 milióna eur a v ktorej rezort aktuálne posudzuje 85 prihlásených projektov. Kľúčovou podmienkou pre získanie dotácie bude povinnosť úspešných žiadateľov znížiť mesačný poplatok za dieťa o celých dvesto eur. Vzhľadom na to, že rezort odhaduje súčasné priemerné mesačné náklady na jedno dieťa v jasliach na 365 eur, pôjde o viac ako polovičnú úsporu.
Práve finančná náročnosť sa v internom prieskume ministerstva ukázala ako najväčšia prekážka – za hlavný dôvod, prečo rodičia jasle nevyužívajú, ju označilo až 66 percent oslovených respondentov. Okrem cien však krajinu trápia aj veľké regionálne rozdiely v dostupnosti týchto služieb. Najkritickejšia situácia pretrváva v Prešovskom kraji, kde na stovku detí pripadá menej než jedno miesto v jasliach.