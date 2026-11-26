Koaličná SNS žiada mimoparlamentné hnutie Republika, aby sa dištancovalo od svojej členky Lívie Pavlíkovej.
Koaličná Slovenská národná strana (SNS) vyzýva mimoparlamentné hnutie Republika, aby sa dištancovalo od prejavov svojej členky Lívie Pavlíkovej. Tá zverejnila video z hry GTA VI, v ktorom strieľa do dúhovej vlajky symbolizujúcej komunitu LGBTI, pričom k záberom pridala komentár, že hľadá Pride pochod. Hovorkyňa SNS Zuzana Škopcová uviedla, že strana takéto konanie odsudzuje a aj v budúcnosti bude jasne odmietať akékoľvek prejavy xenofóbie a rasizmu.
Podľa národniarov nemá moderná národná politika stáť na útokoch na menšiny, ale na principiálnych postojoch, akými sú napríklad ich iniciatíva na vypovedanie Istanbulského dohovoru či podpora Pochodu za rodinu. Strana zároveň skritizovala europoslanca Milana Mazureka (Republika) za to, že video svojej straníckej kolegyne verejne zľahčil, keďže akýkoľvek prejav násilia zo strany politika má podľa SNS v reálnom živote nedozerné dôsledky.
„Ak má politická strana Republika ambíciu byť v budúcnosti vo vláde, musí takéto prejavy infantilného správania jasne odsúdiť. Na infantilné správanie netreba políciu ani trestné oznámenia progresívcov. Stačí, aby Republika jasne povedala, či takéto správanie svojej členky schvaľuje alebo nie. Ak mlčí, schvaľuje ho,“ skonštatovala SNS. Strana dodala, že hoci Republiku rešpektuje a je otvorená dialógu, považuje za nemiestne, aby sa podobné incidenty stali symbolom národných politikov.