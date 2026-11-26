Mladí ľudia na Slovensku by mohli rozhodovať o budúcnosti krajiny o dva roky skôr.
Opoziční poslanci Národnej rady SR z klubu Slovensko – Za ľudí chcú posunúť hranicu aktívneho volebného práva zo súčasných 18 na 16 rokov. Do parlamentu predložili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá by umožnila mladým ľuďom hlasovať v parlamentných, prezidentských, krajských, komunálnych aj európskych voľbách, ako aj v referende či pri ľudovom hlasovaní o odvolaní prezidenta.
Inšpirácia v Rakúsku a starnutie populácie
Predkladatelia sa odvolávajú na prax v zahraničí, napríklad v susednom Rakúsku, kde môžu 16-roční voliť už niekoľko rokov. Podľa poslancov majú dnešní tínedžeri vďaka internetu a sociálnym sieťam dostatočný prehľad o politike a dokážu kriticky vyhodnocovať informácie.
Argumentujú tiež tým, že štát už od 16-ročných vyžaduje trestnú aj priestupkovú zodpovednosť za ich konanie. Zníženie vekovej hranice má podľa návrhu zároveň vyvážiť trend starnutia populácie a zabezpečiť spravodlivejšie zastúpenie mladšej generácie pri rozhodovaní o verejných veciach.