Analytik varuje, že nafta môže čoskoro opäť zdražieť.
Hoci ropa v prvej polovici týždňa padla na takmer trojmesačné minimá vďaka vyšším dodávkam z Blízkeho východu a rastúcim zásobám v USA, situáciu opäť vyhrotili útoky jemenských Húsíov na najväčšiu saudskoarabskú rafinériu Ras Tanura a míny v Hormuzskom prielive. Predchádzajúci pokles veľkoobchodných cien sa síce ešte naplno nepremietol do cenníkov na našich čerpačkách, no analytik XTB Ondrej Greguš upozorňuje: „Pokiaľ však bude aktuálny rast cien ropy pokračovať, priestor na ďalšie zlacňovanie sa bude postupne zmenšovať“. Najväčšie riziko opätovného zdražovania pritom visí práve nad naftou, ktorú tlačia hore výpadky rafinérskych kapacít a rastúci zimný dopyt po vykurovacích palivách.
Slovensko má najdrahší benzín zo susedov: Priemerná cena je 1,571 €/l. Tesne za nami je Rakúsko (1,570 €), Česko (1,568 €) a Maďarsko (1,555 €). Ak bývaš pri hraniciach, Poľsko stále drtí všetkých s cenou 1,308 €/l.
Nafta je na tom o niečo lepšie: U nás stojí v priemere 1,854 €/l. Drahšie ju majú v Rakúsku (1,986 €) a Maďarsku (1,860 €). Lacnejšie natankuješ v Česku (1,775 €) a opäť v Poľsku (1,626 €).