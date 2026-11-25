Opatrenia sa týkali takmer 70-tisíc ľudí, 450 z nich evakuovali. Ovzdušie a pôdu monitoruje EPA.
Americká armáda dnes kontrolovane odpálila päť ton nestabilnej výbušniny v Iowe. Opatrenia sa dotkli takmer 70-tisíc ľudí.
V muničnom závode v meste Middletown (štát Iowa) dnes zlikvidovali posledné zásoby degradovaného azidu olovnatého uloženého v 68 sudoch, ktorému s poklesom teplôt hrozil samovoľný výbuch.
Úrady (FEMA) museli evakuovať približne 450 obyvateľov v okruhu 8 kilometrov a ďalším ľuďom do vzdialenosti 32 kilometrov (spolu takmer 70 000 obyvateľov) odporučili nevychádzať von a zatvoriť okná.
Aby sa prach s olovom nerozletel do okolia, armáda sudy obložila betónom, hlinou a pieskom a počas obrovského výbuchu priestor kropila vodnou hmlou, balistickými gélmi a penou. Ovzdušie aj pôdu teraz sleduje agentúra EPA.
Miestni obyvatelia aj ekológovia sa snažili odpálenie zastaviť na súde pre strach zo zamorenia pôdy, no odvolací súd dal v pondelok armáde zelenú. Šetrnejšiu chemickú likvidáciu cez firmu MuniRem Environmental armáda ešte na jar zrušila pre bezpečnostné riziká.
Americký prezident Donald Trump na sieti Truth Social pochválil armádu s tým, že ochranné opatrenia ďaleko prekonali očakávania.