Majitelia nehnuteľností by dostali desať až 15 rokov na prispôsobenie sa novým pravidlám.
Budapešť by v budúcnosti mohla úplne zakázať krátkodobé prenájmy cez platformy, ako je Airbnb. S návrhom prišiel primátor Gergely Karácsony, ktorý chce obmedziť negatívne dôsledky masového turizmu. Informuje o tom portál Daily News Hungary.
Majitelia nehnuteľností by dostali desať až 15 rokov na prispôsobenie sa novým pravidlám. Primátor chce turistov presunúť do hotelov a prilákať návštevníkov, ktorí v meste utratia viac peňazí.
Úplný zákaz zatiaľ nie je schválený a ide len o návrh primátora. Niektoré mestské časti Budapešti však už krátkodobé prenájmy obmedzili.
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