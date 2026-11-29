Izrael zasiahol označenú kliniku českých lekárov, Izrael udrel bez varovania
Pri nočnom izraelskom údere na kliniku českej pobočky organizácie Lekári bez hraníc v Pásme Gazy prišli o život dvaja jej zamestnanci, ktorí v zariadení pracovali ako strážnici. Organizácia zo susedného Česka upozorňuje, že budova bola jasne označená ich logami a jej presnú polohu mala izraelská armáda k dispozícii.
Podľa vyjadrenia českej pobočky Lekárov bez hraníc išlo o priamy zásah zdravotníckeho zariadenia, ktorému predchádzalo nulové varovanie. Koordinačné tímy organizácie našich susedov pritom pravidelne zdieľali súradnice kliniky s izraelskou armádou v súlade s platnými dohodami a vopred nedostali žiadne upozornenie, že by objekt stratil status ochrany.
„Tento útok predstavuje ďalšie závažné porušenie medzinárodného humanitárneho práva. V myšlienkach sme s rodinami a blízkymi našich kolegov a dôrazne žiadame vyvodenie zodpovednosti,“ píše česká pobočka Lekárov bez hraníc na svojom oficiálnom profile.
Pri zásahu zahynuli dvaja zamestnanci pôsobiaci pre kliniku našich českých susedov, ktorí na mieste pracovali ako strážnici.