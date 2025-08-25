Dohoda o integrácii ChatGPT do iPhonov údajne neoprávnene poškodzuje jeho chatbota Groka.
Spoločnosti xAI a X miliardára Elona Muska v pondelok zažalovali firmy Apple a OpenAI pre údajné nezákonné potlačovanie konkurencie v oblasti smartfónov a umelej inteligencie (AI). Informujú o tom agentúry AFP a Reuters.
V 61-stranovej žalobe podanej na súde v americkom štáte Texas obviňujú Apple a OpenAI z uzavretia znevýhodňujúcej dohody, podľa ktorej bude ChatGPT od OpenAI jediným četbotom s generatívnou AI integrovaný priamo do operačného systému iOS pre zariadenia iPhone. X a xAI to vnímajú ako diskrimináciu voči svojmu četbotovi Grok.
„Je to príbeh dvoch monopolistov, ktorí spojili sily, aby si zabezpečili pokračujúcu dominanciu vo svete rýchlo poháňanom najsilnejšou technológiou, akú ľudstvo kedy vytvorilo - umelou inteligenciou,“ stojí v žalobe a od OpenAI a Apple žiada miliardové odškodnenie pre ušlý zisk.
Podľa žalobcov Apple má na americkom trhu so smartfónmi 65-percentný podiel a OpenAI vďaka ChatGPT ovláda najmenej 80 percent trhu s generatívnymi AI chatbotmi. Muskove spoločnosti tvrdia, že Apple cielene manipuluje s rebríčkami obchodu s aplikáciami App Store v prospech ChatGPT a zdržuje schválenie aktualizácií aplikácie Grok.
Apple a OpenAI oznámili uzavretie partnerstva v júni 2024. Model ChatGPT chcú využívať cez hlasového asistenta Siri a ďalšie funkcie systému iOS.
Musk pohrozil žalobou riaditeľovi OpenAI Samovi Altmanovi už začiatkom mesiaca po búrlivej výmene názorov. Altman obvinenia z manipulácie rebríčkov označil za „pozoruhodné“ a naopak obvinil Muska z manipulácie jeho sociálnej siete X. Šéf xAI následne Altmana nazval klamárom.
Obaja sú pôvodnými zakladateľmi spoločnosti OpenAI, ktorú pôvodom juhoafrický miliardár opustil v roku 2018 a s Altmanom má dodnes konfliktný vzťah.