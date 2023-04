PREHĽAD: V týchto termínoch budú v apríli a máji diaľničné tunely na Slovensku zatvorené.

Na niektorých diaľničných úsekoch bude prebiehať pravidelná údržba tunelov a doprava tak bude na mnohých miestach obmedzená, informuje Národná diaľničná spoločnosť.

Národná diaľničná spoločnosť plánuje skontrolovať diaľničné tunely Sitina, Horelica, Šibenik, Považský Chlmec, Bôrik, Prešov, Žilina, Ovčiarsko, Branisko, Svrčinovec, Poľana a podjazd Lučivná. Dopravu presmerujú na súbežné cestné komunikácie. Údržbu budú vykonávať od apríla do júna.

Úplná uzávera bude v týchto termínoch:

tunel Sitina

– od 21. apríla od 22.00 hod. do 22. apríla do 10.00 hod.

– od 22. apríla od 22.00 hod. do 23. apríla do 10.00 hod. (rezerva)



tunel Prešov

– od 20. apríla od 4.00 hod. do 23. apríla do 23.00 hod.



tunel Horelica

– od 21. apríla od 20.00 hod. do 23. apríla do 20.00 hod.



tunel Považský Chlmec

– od 27. apríla od 10.00 hod. do 30. apríla do 20.00 hod.



tunely Svrčovinec a Poľana

– od 5. mája od 20.00 hod. do 7. mája do 20.00 hod.



tunel Branisko

– od 6. mája od 0.00 hod. do 10. mája do 18.00 hod.



tunel Bôrik

– od 12. mája od 22.00 hod. do 14. mája do 18.00 hod. (ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu)

– od 13. mája od 0.00 hod. do 14. mája do 18.00 hod. (pravá tunelová rúra v smere na Prešov)



tunely Žilina a Ovčiarsko

– od 18. mája od 12.00 hod. do 21. mája do 20.00 hod.



podjazd Lučivná

– 24. júna od 8.00 hod. do 18.00 hod. (ľavá tunelová rúra v smere na Žilinu)

– 25. júna od 8.00 hod. do 18.00 hod. (pravá tunelová rúra v smere na Prešov)

