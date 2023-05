Európska únia chystá nové poplatky za autá aj bývanie. Zasiahnu väčšinu domácností.

OK

OK

Nové zákony, ktoré schválil Európsky parlament, predstavujú revolúciu systému obchodovania s emisiami. Od roku 2027 by sa mali spoplatniť aj emisie z budov a cestnej dopravy.

Európska únia sa do roka 2030 usiluje znížiť emisie skleníkových plynov o 55 percent v porovnaní s rokom 1990. Podľa nových pravidiel by tak za emisie CO 2 neplatili len fabriky a elektrárne, ale aj cestná doprava a budovy.

Cieľom nových pravidiel je motivovať obyvateľov, aby uprednostnili elektromobil či tepelné čerpadlo pred menej ekologickými možnosťami. Poplatky tak výrazne zasiahnu ľudí, ktorí vlastnia auto so spaľovacím motorom a vykurujú plynom či uhlím.

Cena za tonu emisií bude podľa Európskeho parlamentu na novom trhu s povolenkami do roku 2030 limitovaná na 45 eur, no nemusí tomu tak byť. Pravidlá zatiaľ nezaručujú, že suma pri obchodovaní s emisiami neporastie.

Nové pravidlá zasiahnu väčšinu peňaženiek

Pri maximálnej schválenej sume by jedna domácnosť za vykurovanie zaplatila ročne približne 75 eur, píše iDnes.cz. Zhruba o 10 centov by sa v dôsledku nových poplatkov zvýšili aj ceny palív. Obchodovanie s emisiami by tak, pochopiteľne, zasiahlo domácnosti a z rozpočtu im ubralo ďalšie desiatky až stovky eur.

Európska komisia však už pripravuje dohodu o Sociálnom klimatickom fonde. Balík vo výške 86,7 miliardy eur by mal zmierniť finančné straty najchudobnejších Európanov a zároveň riešiť klimatickú chudobu vo svete.

Zdroj: Wikimedia Commons

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.