Prvé slová Vémolu po prehre s Kinclom prekvapia: Vysvetlil, čo sa stalo, a do budúcnosti si dal zásadnú podmienku

Karlos Vémola po prehre s Patrikom Kinclom odišiel z klietky bez podania ruky, lebo bol vraj veľmi vážne zranený a musel ísť okamžite do nemocnice. Potvrdil to vo svojom statuse na sociálnej sieti Instagram, kde vysvetľuje svoj pohľad na ostro sledovaný zápas, z ktorého si odniesol prehru po 25 minútach strávených na pletive. Rozhodcovia sa zhodli, že napriek Vémolovmu tlaku si výhru zaslúži Kincl, ktorý mal na konte viac signifikantných úderov a zároveň spôsobil svojmu súperovi oveľa väčšie zranenia.

Vémola tvrdí, že si po celý čas myslel, že vyhráva. „Keby som vedel, že to tak nie je, nastúpil by som do posledného kola inak a pokojne by som riskoval aj to, že sa dám knokautovať. Patrik je šampiónom, tak to proste je,“ napísal Vémola.

Dodal, že už nikdy nebude chudnúť takým razantným spôsobom, ako to robil tentokrát, pretože odmieta riskovať svoje zdravie. „Žiadne ďalšie hazardovanie s vlastným zdravím. Sú tu na to mladší a lepší chlapci a moje telo to už proste nedáva, to je fakt,“ dodal na margo toho, že za jediný deň schudol dvanásť kíl.

Momentálne sa chce Karlos venovať rodine, do Oktagonu sa však plánuje vrátiť, pretože má ešte niekoľko dohodnutých zápasov. Naznačil, že jeho rebríček priorít sa mení a chce sa čo najviac venovať rodine.

