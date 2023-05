MAPA PRE MOTORISTOV: Kde v Európe natankuješ pri ceste na dovolenku najlacnejšie? Pri dobrom plánovaní môžeš ušetriť desiatky eur

Sezóna letných dovoleniek sa začína. Po covidovom objavovaní Slovenska v duchu „z núdze cnosť“ sa našinci opätovne rozutekajú na európske pláže. Okrem priaznivcov charterových letov a ojedinelých vlakových nadšencov patrí naďalej zásadná časť Slovákov k motorizovaným dovolenkárom.

Práve pre nich sme pripravili sumár 11 najobľúbenejších európskych destinácií. Dozvieš sa, kde dnes natankuješ najvýhodnejšie a aké rôzne pravidlá platia pri úhrade mýta či diaľničnej známky.

Chorvátsko

Priezračné more, kamienkové pláže v tieni ihličnanov či historické prístavy vítajú počas letných mesiacov najväčšie húfy dovolenkujúcich Slovákov. Aj napriek neustále rastúcim cenám ubytovania, parkovania či stravy ostáva skvelá dostupnosť a priebežne rekonštruovaná infraštruktúra krajiny mimoriadne lákavou konkurenčnou výhodou. Cesta do Chorvátska je tento rok navyše jednoduchšia ako doteraz. Krajina v januári vstúpila do schengenského priestoru a prijala jednotnú európsku menu.

Zdroj: TASR/Wikimedia Commons

Cestujúcich na Jadran môže tešiť aj bezkonkurenčne priaznivá cena pohonných látok. Vďaka „protiinflačnému“ zastropovaniu tu natankuješ výrazne lacnejšie než kdekoľvek inde. Štandardný diesel a benzín stoja na všetkých čerpačkách rovnako. Cena prémiových palív sa už líši.

Inou kapitolou sú chorvátske diaľnice. Aj keď si počas letnej sezóny počkáš na poddimenzovaných mýtnych bránach desiatky minút, jazda po diaľnici ti môže pri dlhších vzdialenostiach ušetriť cenné dovolenkové hodiny. Cesta zo Záhrebu do najjuhovýchodnejšieho bodu diaľničného systému Čarapine ťa vyjde na 30,70 €. Cenu chorvátskeho mýta si vypočítaš tu.

Dobrá správa je, že už na budúci rok prejde Chorvátsko na systém elektronického mýta.

Rakúsko

Alpská krajina láka Slovákov predovšetkým počas zimných mesiacov, no čoraz viac priaznivcov si získava už aj počas leta. Turisticky naladeným jedincom ponúka krásne prírodné scenérie.

Slováci z rakúskeho pohraničia sú dlhodobo zvyknutí na porovnávanie cien pohonných hmôt. Kým v minulosti často poriadne ušetrili, dnes sa palivová karta obrátila a v Rakúsku si niekoľko centov priplatíme.

Rakúsko rovnako ako Slovensko predáva časovo obmedzené mýto. Ceny nálepky a digitálnej verzie mýta sú totožné. Najlacnejšie desaťdňové oprávnenie ťa vyjde na 9,90 €. Dvojmesačné stojí 29 € a ročné 96,40 €. Aj digitálnu „nálepku“ však odporúčame kúpiť si fyzicky. Pri nákupe cez internet alebo aplikáciu bude totiž z byrokratickyćh dôvodov platná najskôr až o 18 dní.

Maďarsko

