Veľká tragédia pri Štúrove: auto po zrážke s iným vozidlom odhodilo do stromu, o život prišli dvaja mladí ľudia

Vážna dopravná nehoda sa odohrala pri obci Obid v smere od Štúrova do Gbeliec.

Polícia na svojom facebookovom účte informuje o tragickej dopravnej nehode, ktorá sa odohrala v piatok v noci pri obci Obid v smere od Štúrova do Gbeliec. „28-ročný vodič Škody Octavie prešiel do protismeru, kde sa zrazil s vozidlom Ford Mondeo, od ktorého ho odrazilo do stromu. Pri zrážke zahynul vodič Octavie aj jeho 22-ročná spolujazdkyňa,“ informuje v statuse.

Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina tejto tragickej dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania novozámockej polície. Polícia v statuse vyzýva vodičov, aby prispôsobili rýchlosť jazdy svojím schopnostiam a vlastnostiam vozovky, ktorá môže byť v daždivých dňoch prevažne mokrá a zašpinená od blata z polí. Zároveň vo vyhlásení dodáva, že v dopravných kontrolách nepoľaví.

