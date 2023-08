Chceš novú prácu a viac zarábať? Úrady preplatili Slovákom už aj kurz pre pilotov za 4-tisíc eur

O tom, ako fungujú príspevky na rekvalifikačné kurzy, sme sa rozprávali s námestníčkou sekcie zamestnanosti úradu práce sociálnych vecí a rodiny Katarínou Dubovanovou.

V pätnástich rokoch väčšina z nás pravdepodobne netuší, akým smerom by sa v živote chcela uberať – česť výnimkám. Napriek tomu však ľudia v tomto veku musia spraviť rozhodnutie, ktoré môže zásadne ovplyvniť ich budúcnosť. Niektorí dokonca až počas štúdia na odbornej škole zistia, že to, čo sa učia, ich nebaví. Ďalší na to prídu, až keď začnú pracovať.



Ak náhodou aj ty patríš medzi ľudí, ktorí snívajú o inej práci – možno aj s lepším platom, alebo sa už dlhší čas nedokážeš so svojou kvalifikáciou zamestnať, môžu byť pre teba riešením rekvalifikačné kurzy. Hoci niekedy stoja aj tisíce eur, často ťa nemusí trápiť, ako za ne zaplatíš. Kurz ti totiž môže v plnej výške preplatiť úrad práce.

„Cena kurzu je na posúdení úradom práce. V určitom čase sme schválili záujemcovi napríklad aj letecký výcvik, aby mohol vykonávať prácu pilota,“ hovorí námestníčka sekcie služieb zamestnanosti Ústredia práce sociálnych vecí a rodiny Katarína Dubovanová s tým, že takýto kurz stojí približne štyritisíc eur.

Z hotelierstva do IT sveta

Rekvalifikačné kurzy preplatené úradom práce zaujali aj Filipa Straku. Jeho plány študovať na vysokej škole oddialilo rodičovstvo, a tak sa začal pozerať po kurzoch, vďaka ktorým by sa mohol naďalej vzdelávať a rozširovať svoje vedomosti.

Hoci Filip vyštudoval hotelovú akadémiu a v tejto sfére pracoval počas strednej školy aj po nej, začalo ho to ťahať do IT sektora. Na práci programátora ho lákalo lepšie platové ohodnotenie, ale aj časová flexibilita. „Keď som si robil prehľad o možnostiach vzdelávania, natrafil som na informáciu, že mi rekvalifikačný kurz preplatí úrad práce,“ priblížil Filip pre Refresher s tým, že kurz trval desať týždňov a pozostával zo stoštyridsať študijných hodín.

Filip Straka sa taktiež učí programovať. Zdroj: Archív Filip Straka

Napriek tomu, že Filip momentálne žije ďaleko od svojho trvalého bydliska a komunikoval s príslušným úradom práce, ktorý schvaľoval jeho príspevok poštou, na komunikáciu si nesťažuje. „Na môj podiv to nebolo vôbec zlé. Úradníci boli veľmi ochotní. Skvele sa mi komunikovalo aj so sprostredkovateľom kurzu,“ dodal Filip.