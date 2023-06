Ťažkými strojmi zničili vzácne slovenské prírodné úkazy. Toto sa nemalo stať, reaguje odborník.

OK

OK

Krásnohorská jaskyňa je zapísaná do zoznamu UNESCO. V jej okolí sa nachádzajú rôzne prírodné bohatstvá, ktoré sú poškodené v dôsledku stavebnej činnosti strojov.

V ochranmom pásme Krásnohorskej jaskyne, ktorá sa nachádza v okrese Rožňava, rekonštruujú zariadenie, ktoré meria výdatnosť prameňa Buzgó. Kvôli tejto rekonštrukcii sa do ochranného pásma dostali ťažké stroje, ktoré poškodili vzácne penovcové kaskády. Tie boli posledné na Slovensku, informuje o tom RTVS.

„Je to jeden veľký zásah do prírody, ktorý nemá logické zdôvodnenie. Niečo také sa tam vôbec nemalo stať. Je to na území národného parku a v treťom stupni ochrany,“ uviedol Jaroslav Stankovič, jaskyniar a správca Krásnohorskej jaskyne pre RTVS.

Škody ochranári zaznamenali aj na živočíchoch, ktoré sa nachádzajú v okolí jaskyne. Správa slovenských jaskýň, národný park a ani obec o plánovanej rekonštrukcii nevedeli.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) má na Slovensku približne 1 500 podobných zariadení, ktoré plánuje postupne vymeniť. „Naše povolenia, ktoré máme v rámci oblasti v ochrannom pásme, hovoria aj o výnimke pri vstupe motorových vozidiel na pozemky za hranicami zastavaného územia obce. Taktiež o výnimke na pohyb mimo vyznačeného turistického alebo náučného chodníka. Zároveň máme súhlas na zmenu stavu mokrade,“ informuje Eugen Kullman, vedúci odboru Podzemné vody SHMÚ.

Stroje z ochranného pásma zmizli po týždni a rekonštrukcie prebiehajú ručne. Správa národného parku Slovenský kras plánuje po dokončení prác podať podnet na Slovenskú inšpekciu životného prostredia.

Ilustračná fotografia. Zdroj: Flickr∕kosice.guide

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.