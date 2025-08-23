Kategórie
Lifestyle
Aktuálne témy
Lifestyle témy
Lifestylový obsah, ktorý inšpiruje, vzdeláva aj zabáva, nájdeš na webe Refresher.
Články o móde, hudbe, športe či iných zaujímavostiach nájdeš na webe Refresher. Čítaj rozhovory so zaujímavými osobnosťami, otestuj sa v kvízoch, načerpaj inšpiráciu, čo pozerať, počúvať alebo aké trendy práve letia. Sleduj lifestylový obsah na webe Refresher.
PREJSŤ NA LIFESTYLE
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na www.refresher.sk
Domov
Aneta Gospičová
dnes 23. augusta 2025 o 10:34
Čas čítania 0:41

Video z Tatier pobúrilo verejnosť. Mladík hádzal kamene do chráneného Zeleného plesa a zasiahol kačku

Kategória:
Slovensko
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Video z Tatier pobúrilo verejnosť. Mladík hádzal kamene do chráneného Zeleného plesa a zasiahol kačku
Zdroj: Unsplash/Patrik Michalicka

Počet incidentov v chránenom území narastá.

Turista sa pri Zelenom plese vo Vysokých Tatrách postaral o incident, ktorý vyvolal vlnu kritiky. Na sociálnej sieti Instagram zdieľala stránka @tatry_official video, na ktorom mladý muž hádže kamene do hladiny jazera. Pri hode sa dokonca otočil do objektívu, akoby išlo o bežnú zábavu. Zo záberu je vidieť, že trafil jednu z plávajúcich kačíc.

Zelené pleso patrí medzi vysokohorské morénové jazerá v chránenej oblasti Tatranského národného parku (TANAP). Turisti v ňom majú zakázané kúpanie a nesmú doň nič hádzať, aj keď ide o predmety z jeho okolia.

 
 
 
Zobraziť tento príspevok na Instagrame
 
 
 

Príspevok, ktorý zdieľa TATRY 🇸🇰🇵🇱 (@tatry_official)

Počet incidentov narastá

Správa TANAP-u potvrdila, že počet incidentov v chránenom území narastá, a preto spolu s dobrovoľnými strážcami zintenzívnila kontroly vo vysokohorskom prostredí. Do akcií sa zapojili aj poľskí kolegovia z Tatrzańskiego Parku Narodowego, s ktorými vytvorili cezhraničné hliadky.

Ochranári zdôraznili, že príroda Tatranského národného parku nie je kulisou pre selfie ani pre osobné výzvy. Ide o citlivé a vzácne územie, ktoré vyžaduje rešpekt a úctu. Pripomenuli, že pravidlá platia na ochranu horského prostredia, ktoré je mimoriadne zraniteľné.

Prečítaj si aj tieto články:

19. augusta 2025 o 16:47 Čas čítania 0:49 Horolezec vo Vysokých Tatrách objavil výnimočný prírodný úkaz. Na mapách ho nenájdeš Horolezec vo Vysokých Tatrách objavil výnimočný prírodný úkaz. Na mapách ho nenájdeš
10. augusta 2025 o 14:53 Čas čítania 0:20 VIDEO: Vzácne pozorovanie v Tatrách. Turistka natočila rysa s mláďatami VIDEO: Vzácne pozorovanie v Tatrách. Turistka natočila rysa s mláďatami
27. júla 2025 o 9:11 Čas čítania 0:27 Silné búrky ohrozujú Tatry. Záchranári varujú turistov, aby dnes nechodili na túry. Silné búrky ohrozujú Tatry. Záchranári varujú turistov, aby dnes nechodili na túry.

Spravodajstvo modernej generácie
Naše spravodajstvo je prispôsobené modernej generácii, ktorá oceňuje rýchle a stručné informácie.
Sústreďujeme sa na poskytovanie správ, ktoré sú priamočiare a ľahko zrozumiteľné.
Prinášame obsah, ktorý rezonuje s tým, čo mladí ľudia dnes potrebujú vedieť – od globálnych udalostí až po lokálne novinky.
Buď súčasťou spravodajstva modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy:
Správy z domova Vysoké Tatry
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Náhľadový obrázok: Instagram (tatry_official)
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
včera o 13:05
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
včera o 06:29
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
včera o 10:13
Wizz Air bude lietať medzi Bratislavou a Košicami. Zverejnili ceny leteniek
Wizz Air bude lietať medzi Bratislavou a Košicami. Zverejnili ceny leteniek
dnes o 07:22
Biedronka spúšťa veľkú expanziu na Slovensku: Rozširuje predajne, naberá stovky zamestnancov a láka na konkurencieschopné platy
Biedronka spúšťa veľkú expanziu na Slovensku: Rozširuje predajne, naberá stovky zamestnancov a láka na konkurencieschopné platy
pred 3 dňami
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
pred 2 dňami
Rusko útočilo blízko slovenských hraníc. Vzlietli aj poľské stíhačky
Rusko útočilo blízko slovenských hraníc. Vzlietli aj poľské stíhačky
včera o 06:29
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
Ako získať 90 € mesačne na dieťa: Pozri si, kto má nárok na prídavok a príplatok
včera o 10:13
Wizz Air bude lietať medzi Bratislavou a Košicami. Zverejnili ceny leteniek
Wizz Air bude lietať medzi Bratislavou a Košicami. Zverejnili ceny leteniek
včera o 13:05
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
Top mestá a obce pre život na Slovensku: Tento rebríček ukazuje, kde sa žije najlepšie (+MAPA)
pred 3 dňami
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
Ako si našetriť na dôchodok, keď máte po päťdesiatke už málo času. Odborník radí, čo funguje
19. 8. 2025 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
včera o 18:13
Trump posiela odkaz Slovensku. Americký prezident reaguje na útok na ropovod Družba
Trump posiela odkaz Slovensku. Americký prezident reaguje na útok na ropovod Družba
19. 8. 2025 10:40
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
Zdedil si na Slovensku pozemok po svojich predkoch? Štát zverejnil nový zoznam, mnohí o tom ani nevedia
pred 4 dňami
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
Slovensko čoskoro zasiahnu silné búrky. Meteorológovia vydali výstrahy (+ mapa)
16. 8. 2025 9:51
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
Na Slovensko čoskoro dorazia búrky. Pršať by malo hlavne na západe Slovenska
18. 8. 2025 7:05
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
Modrá značka s bielym diamantom mätie vodičov na cestách. Za jej porušenie hrozí pokuta
18. 8. 2025 13:00
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
Vypočítaj si dôchodok online. Sociálna poisťovňa spustila žiadanú novinku
14. 8. 2025 12:00
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Štát vyplatí rodičom finančný príspevok. Majú nárok na viac ako 700 eur
Lifestyle news
Gastro ikona Zdeněk Pohlreich chystá svoju vlastnú kuchársku šou. Vysielať ju bude na YouTube pred 3 hodinami
Známa česká influencerka Nykki prehovorila o zväčšení pŕs. Na Instagrame prezradila detaily operácie dnes o 07:28
Muskova AI zverejnila státisíce súkromných chatov. Ľudia hľadali návody na výrobu drog či spáchanie atentátu včera o 20:03
Virálne car wash video Jovinečka a jeho novej frajerky označil odborník za „hazard so životom“ včera o 19:26
Separ čelí kritike. Tvrdil, že v západnej Európe je fašizmus, no na Slovensku sa cez peniaze a kontakty dá všetko včera o 18:43
Umelá inteligencia na skúškach? Dánsko ju študentom dovolí používať včera o 17:57
Nákupné maniačky sa vracajú. Novou kritičkou bude Zuzana Plačková včera o 15:56
VIDEO: Rapera Lil Nas X zadržala polícia. Po ulici kráčal len v spodnej bielizni včera o 15:10
Bitka Adama Štrbu v centre Bratislavy má dohru: útočník priznal, že urobil chybu včera o 14:16
Millie Bobby Brown sa stala matkou. Hviezda Stranger Things si v 21 rokoch adoptovala dievčatko včera o 13:02
Slovensko Všetko
IKEA hlási na Slovensku masívne straty. Jej zisk klesol takmer o 50 miliónov eur
pred 31 minútami
IKEA hlási na Slovensku masívne straty. Jej zisk klesol takmer o 50 miliónov eur
Pokles zisku zaznamenala aj bratislavská predajňa IKEA.
NOVÝ PRIESKUM: Súboj PS a Smeru je tesný. Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati
pred 2 hodinami
NOVÝ PRIESKUM: Súboj PS a Smeru je tesný. Do parlamentu by sa dostali aj Demokrati
Biedronka spúšťa veľkú expanziu na Slovensku: Rozširuje predajne, naberá stovky zamestnancov a láka na konkurencieschopné platy
dnes o 07:22
Biedronka spúšťa veľkú expanziu na Slovensku: Rozširuje predajne, naberá stovky zamestnancov a láka na konkurencieschopné platy
Štát sa opäť zbavuje majetku. Škoda Yeti čaká na nového majiteľa, tvoja môže byť za niekoľko stoviek eur
včera o 16:42
Štát sa opäť zbavuje majetku. Škoda Yeti čaká na nového majiteľa, tvoja môže byť za niekoľko stoviek eur
O pár dní zasiahne Európu silný hurikán Erin. Ovplyvní aj počasie na Slovensku
pred hodinou
O pár dní zasiahne Európu silný hurikán Erin. Ovplyvní aj počasie na Slovensku
Z pultov sťahujú francúzske syry. Kontrolóri v nich našli nebezpečnú baktériu
včera o 19:49
Z pultov sťahujú francúzske syry. Kontrolóri v nich našli nebezpečnú baktériu
Zahraničie Všetko
Trump posiela odkaz Slovensku. Americký prezident reaguje na útok na ropovod Družba
včera o 18:13
Trump posiela odkaz Slovensku. Americký prezident reaguje na útok na ropovod Družba
pred 2 dňami
Rusko útočilo blízko slovenských hraníc. Vzlietli aj poľské stíhačky
pred 2 dňami
Toto sú požiadavky Putina: Ukrajina sa musí vzdať Donbasu a zostať neutrálna, zistilo Reuters
Reportáže Všetko
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
24. 8. 2023 17:00
Pýtali sme sa mladých ľudí na východe na budúcnosť Slovenska. Ich odpovede nás prekvapili
10. 8. 2023 14:16
Pýtali sme sa Slovákov, kto začal vojnu na Ukrajine (Reportáž)
26. 7. 2023 13:00
Reportáž zo stanice: „Stále sa musím obhliadať, aby ma niekto nenapadol. Chodím sem, lebo nemám kam ísť“
Komentáre Všetko
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
16. 5. 2024 11:16
KOMENTÁR: Atentát na Fica zmenil môj pohľad na Slovensko. Obávam sa, čo prinesú najbližšie hodiny a dni
21. 2. 2025 15:00
Beriem antidepresíva a chodím k psychiatrovi. To neznamená, že nežijem plnohodnotný život
8. 8. 2024 11:00
KOMENTÁR: Šimkovičovej pomsta kultúre má ďalšie obete, za koalíciu robia poriadky kukláči aj gorily

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
včera o 06:30
Kto je Jana Jányová? Bojuje proti progresivizmu a má fotku s Bombicom. Smer oslovuje radikálnych voličov aj cez bývalú playmate
Bývalá playmate Jana Jányová sa stala výraznou tvárou Smeru. Na sociálnych sieťach ostro útočí na progresívcov, strana ju pravidelne zdieľa a využíva jej popularitu v online priestore.
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
pred 2 dňami
KOMENTÁR: Slováci berú slobodu ako samozrejmosť. Ak je našou stratégiou iba „prežiť Rusko“, musíme sa naučiť správne klaňať
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
pred 2 dňami
21. august 1968: Prekvapivé a menej známe fakty invázie, ktoré odhaľujú odvahu československého ľudu
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
19. 8. 2025 7:10
Dávid Dej z PS: Ak mladí vidia, že ich zastupujú ľudia, ako mladý Kaliňák alebo Bartek, nečudo, že sa necítia vypočutí (Rozhovor)
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
19. 8. 2025 6:50
Michal Bartek z Hlasu: Mladým odkazujem: neverte všetkému, čo hovoria politici, či už z opozície alebo koalície (Rozhovor)
Viac
Domov
Zdieľať
Diskusia