Počet incidentov v chránenom území narastá.
Turista sa pri Zelenom plese vo Vysokých Tatrách postaral o incident, ktorý vyvolal vlnu kritiky. Na sociálnej sieti Instagram zdieľala stránka @tatry_official video, na ktorom mladý muž hádže kamene do hladiny jazera. Pri hode sa dokonca otočil do objektívu, akoby išlo o bežnú zábavu. Zo záberu je vidieť, že trafil jednu z plávajúcich kačíc.
Zelené pleso patrí medzi vysokohorské morénové jazerá v chránenej oblasti Tatranského národného parku (TANAP). Turisti v ňom majú zakázané kúpanie a nesmú doň nič hádzať, aj keď ide o predmety z jeho okolia.
Počet incidentov narastá
Správa TANAP-u potvrdila, že počet incidentov v chránenom území narastá, a preto spolu s dobrovoľnými strážcami zintenzívnila kontroly vo vysokohorskom prostredí. Do akcií sa zapojili aj poľskí kolegovia z Tatrzańskiego Parku Narodowego, s ktorými vytvorili cezhraničné hliadky.
Ochranári zdôraznili, že príroda Tatranského národného parku nie je kulisou pre selfie ani pre osobné výzvy. Ide o citlivé a vzácne územie, ktoré vyžaduje rešpekt a úctu. Pripomenuli, že pravidlá platia na ochranu horského prostredia, ktoré je mimoriadne zraniteľné.
