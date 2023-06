Matovič chce odvolať Kollára pre kauzu faciek. Ak nesplní dve konkrétne podmienky, potopí šéfa Sme rodina

OK

Líder hnutia OĽaNO a priatelia Igor Matovič vyzval predsedu parlamentu Borisa Kollára (Sme rodina), aby sa ospravedlnil za výroky o bití žien. V opačnom prípade zahlasuje za jeho odvolanie z funkcie. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii.



„Nemôžeme tolerovať, že druhý najvyšší ústavný činiteľ dnes opakovane hovorí, že bude biť ženu, ak mu žena na to dá príčinu,“ vyhlásil Matovič. Od Kollára očakáva do hlasovania verejné ospravedlnenie za výroky o tom, že je správne biť ženy, ak má chlap príčinu. Rovnako by mal podľa predseda parlamentu vyzvať mužov na Slovensku, aby ženy nebili. V opačnom prípade avizuje hlas za jeho odvolanie z funkcie.



Ako poznamenal Matovič, nikto už nevie objektívne posúdiť, čo sa reálne stalo pred 12 rokmi medzi Kollárom a jeho partnerkou. Šéf parlamentu by však mal podľa neho prebrať zodpovednosť za svoje následné slová na tlačovej konferencii. Z klubu OĽaNO podľa Matoviča prídu na mimoriadnu schôdzu všetci, ktorí budú môcť. O tom, ako poslanci budú hlasovať, s nimi nekomunikoval.

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Kollára z funkcie sa má konať v utorok (4. 7.) o 14.00 h. Iniciovali ju nezaradení poslanci okolo Eduarda Hegera. Dôvodom je kauza fyzického napadnutia bývalej Kollárovej partnerky. Šéf parlamentu priznal, že ju pred 12 rokmi udrel po tom, ako ohrozila ich dieťa. Odmietol jej ďalšie obvinenia, vidí za nimi kampaň na očiernenie svojej osoby.



Šéfa parlamentu vyzvali na odstúpenie viaceré strany. Kollár z funkcie odísť nemieni.

