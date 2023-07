Aké počasie nás čaká v auguste? Druhá polovica leta môže niektorých ľudí potrápiť

Od horúčav si neoddýchneš ani ďalší mesiac. Podľa odborníkov má byť rekordne horúci aj september.

V druhej polovici leta čakajú Slovensko rekordné horúčavy. Podľa meteorologického portálu imeteo.sk bude august nadpriemerne horúci a nové vyhliadky dokonca predpovedajú, že bude teplejší aj oproti dlhodobému priemeru.

Počas augusta má byť na Slovensku rekordne horúco. Zdroj: TASR/Dano Veselský

Najvyššia priemerná teplota v mesiaci august bola na Slovensku zatiaľ na úrovni 27,2 °C. Odborníci predpokladajú, že počas aktuálneho leta by sa mohla zvýšiť od 1 do 1,5 °C nad uvedený priemer. V oblastiach Záhoria a Považia by dokonca priemerná teplota mohla počas mesiaca narásť až o 2 °C.

Ako portál informuje v správe ďalej, nadpriemerne horúci by mal byť aj september. Podľa dát Európskeho centra pre strednodobé predpovede počasia by sa aj počas neho mohla priemerná teplota zvýšiť o 2 °C.