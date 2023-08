Matovič sa pustil do moderátora Bielika a nazval ho skorumpovaným chrapúňom. Šlo mu o to, aby som mu jednu natiahol, tvrdí Bielik

Moderátorovi relácie sa vraj zvierali ruky v päsť. Igor Matovič totiž v konfliktnej situácii spomenul jeho otca.

Predseda OĽaNO Igor Matovič sa v relácii Ide o pravdu s Petrom Bielikom navážal do moderátora, ktorého nazval „chrapúňom“ a obvinil ho z toho, že je „skorumpovaný novinár“, ktorý sa „necháva kúpiť“ a „robí špinavú robotu proti politikom“.

Reagoval tak na Bielikovu poznámku o tom, ako Igor Matovič písal diplomovú prácu. Matovič tiež moderátora nazval „hanbou svojho otca“, čím chcel údajne moderátora vyprovokovať, k tomu, aby ho udrel, myslí si Bielik.

Ten na svojom LinkedIn profile napísal: „Igor Matovič sa veľmi snažil vyprovokovať ma. Podpásovo na to použil môjho otca, pretože vie ako veľmi mi chýba. Aj keď vo mne vrela krv a päste som mal zaťaté uvedomil som si, že: 1. Igor Matovič nie je moja váhová kategória 2. že mu presne o to ide, aby som mu jednu natiahol a on zo seba mohol robiť martýra“.