Ako vidia budúcnosť čitatelia Refresheru? Od zvyšku populácie sa líšia vo viacerých veciach

Pred 30. septembrom sa takmer všetci zhodnú na jednom: zmena je potrebná.

Na začiatok dobrá správa. Až 90,7 % našich čitateľov sa chystá ísť voliť. Z prieskumu Refresheru, ktorého sa v od 14. do 28. augusta zúčastnilo 569 respondentov vyplýva, že až 80 % z nich je už aj rozhodnutých koho. 3 % si vyberajú z dvoch strán. Najväčšie prieniky priazne sú medzi SaS a PS respektíve Hlasom a Smerom.

Ak by volili len čitatelia Refresheru, so ziskom 34,64 % by vládu zostavovalo Progresívne Slovensko. Dvojciferný výsledok by okrem PS dosiahla už iba jedna strana, SMER so ziskom 21,77 %. Do parlamentu by sa okrem dvojice jednoznačných lídrov dostali s obrovským odstupom ešte štyri strany. S minimálnymi rozdielmi by kreslá v NRSR obsadilo SaS, Republika, SNS aj Hlas-SD, ktoré by všetky prekročili 6 %.

Parlament by unikol OĽANO, ktoré kandiduje v trojkoalícií, ktorej by 6,75 % tesne nestačilo. Pred bránami NR SR by ostali aj Demokrati s 3,26 % a KDH s 2,4%. V porovnaní s prieskumnými agentúrami medzi čitateľmi Refesheru pohorela Sme Rodina Borisa Kollára, ktorá by so ziskom 0,60 % skončila hlboko v poli porazených.

Úplne najčastejším citovaným dôvodom účasti na voľbách je túžba po zmene. Až 25,7 % považuje voľby za občiansku povinnosť. Mnohých však motivuje aj strach pred tým, že sa krajina vyberie smerom, ktorý sa im nepozdáva. Respondenti často spomínali fakt, že pôjdu voliť proti niekomu, kto sa im doslova prieči. Najčastejšie menovali Roberta Fica a Igora Matoviča.

Najviac, až 23% účastníkov prieskumu pochádza z Bratislavského kraja. Viac ako 2 tretiny respondentov sa identifikovali ako muži. 63 % opýtaných uviedlo, že je hrdých na to, že sú Slováci.

Argumenty voličov PS

Progresívne Slovensko množstvo voličom z našej ankety ostalo po vylučovacej taktike ako „jediná normálna strana“ či „posledná nádej pre Slovensko“. Spomínajú i príbuzný mindset, kultúru vo vyjadrovaní, profesionalitu a často akcentujú, že ide o jedinú stranu pre mladých.

PS plánujú voliť aj ľudia, ktorých sklamal ich doterajší favorit SaS, ktorý na základe prieskumov nemá istotu parlamentu. Ľudia, ktorí sa rozhodujú práve medzi týmito stranami tvoria dovedna až 2 % opýtaných.

Zdroj: TASR - Martin Baumann

Čerstvá tridsiatnička zo Žilinského kraja voľbu PS odôvodňuje takto: „Chcem žiť v liberálnej demokracii, kde budú mať ľudia rovnaké práva a chcem byť súčasťou EU a NATO a moderného sveta, nie vracať sa späť v čase.“

V porovnaní so stranami s výnimkou SaS je ako argument voľby PS hojne zastúpený aj program. Pri rozhodovaní zaváži aj to, že ide o stranu, ktorá ešte nedostala šancu. Priaznivci PS skloňujú aj registrované partnerstvá či nesprísňovanie interrupcií. Ekologickú agendu spomenulo 8% voličov PS.

PS sa bude zdá sa môcť spoľahnúť aj na efekt snehovej gule, z ktorého ťažilo naposledy OĽaNO, ktoré sa javilo ako jediná strana schopná poraziť Ficov SMER. Racionálny charakter voľby obhajuje aj prvovolič z Prešova, ktorý volí zo zahraničia. „Ako jediná strana si zatiaľ držia slušnú úroveň argumentácie. Ale určite si nemyslím že to je ideálna strana a rozhodne nestotožňujú moje videnie sveta. Patrím ale k ľuďom, ktorí chápu, že politikov nemusíme obdivovať a stotožňovať sa s nimi vo všetkom, ale máme si ich voliť podľa najväčšej zhody názorov. Je kruté, ze dnes sa rozhodujeme o tak elementárnej hodnote ako je sloboda a demokracia alebo špinavý nacisticko-rusofilský štat,“ rozpísal sa.

Argumenty voličov SMER-u

Iba 8 % voličov Smeru z našej ankety bude mať v čase konania volieb 23 alebo menej rokov. Ak Smer uspeje, jeho voliči očakávajú koniec chaosu, stabilitu, istotu a pomoc s rastúcimi finančnými nákladmi.

Pôsobenie minulej vlády označujú slovami ako tragikomédia a amaterizmus. Prvovolička zo Žilinského kraja to povedala za mnohých. „Bohužiaľ nikdy som si nemyslela že ich niekedy budem voliť, ale po tom čo sme tu mali, je to jediná možnosť.“

Zdroj: TASR – František Iván

Smeru nechýbajú ani voliči, ktorí uznávajú, že za Ficových vlád sa kradlo, avšak v konečnom dôsledku kradnú všetci.„Sú mi najsympatickejší. Vedia čo chcú robiť a aj to vedia robiť! Tí amatéri čo tam boli doteraz nič nevedeli. Iba klamali, nakradli si, čo mohli a robili z nás rukojemníkov, minimálne čo sa týka covidu. Pokazili všetko, čo mohli! Nechcem takých podvodníkov vo vláde. Vždy tam každý kradol a bude navždy kradnúť. Je jedno či trápny Matovič alebo múdry Fico,“ konštatuje mladá volička z Nitrianskeho kraja.

Argumenty voličov SaS

Tretia najsilnejšia strana podľa prieskumu je SaS, ktorá je napriek liberálnemu dedičstvu často paradoxne vnímaná ako konzervatívna a umiernená. Množstvo voličov Sasky oceňuje jej program zameraný na podporu podnikania, zmenšovania byrokracie a presadzovanie „malého“ štátu. Voliči vyzdvihujú aj stranou deklarovanú prítomnosť expertov. SaS si vyberajú voliči aj vďaka jej nemennému stanovisku v oblasti zahraničnej politiky a podpore Ukrajiny

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Sasku, podobne ako PS, mnohí identifikujú ako najmenšie zlo. Mladík z Trnavského kraja sa ju dokonca chystá zachraňovať v parlamente. Voliť ju bude lebo „Slovensko potrebuje riadnu pravicovú stranu v parlamente (náckov nepočítam). Som pritom volič viac ľavicový, ale uvedomujem si dôležitosť pravice.“

Argumenty voličov Republiky

70 % voličov Republiky z nášho prieskume sú muži nad 35 rokov. Ide predovšetkým o silne národne orientovaných voličov, ktorí predpokladajú, že „uhríkovci“ dokážu bojovať za „víziu silného, samostatného Slovenska budúcnosti.“ Veria, že sa im podarí odstaviť liberálov a mimovládky dostanú po prstoch.

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Ich ciele sú rozmanité, od „umiestnenia Matoviča do detenčného ústavu“ cez zastavenie „liberálnych fašistov, progresívcov a inej hávede“ až po urobenie poriadku s neziskovkami. „Záleží im na Slovensku a na našich deťoch, nie ako PS len samých transky gejovia lezby, aby sa len oni mali lepšie. Nemôžme dopustiť, aby PS vyhrali voľby, ak vyhrá PS, tak pán boh nech ochraňuje Slovensko,“ čítame v komentári mladíka z Banskobystrického kraja.

Čo možno čakať po voľbách?

Bez ohľadu na politické preferencie sú s nadchádzajúcimi voľbami spojené vysoké očakávania zvýšenia kvality života. Respondenti dúfajú v citeľnú, hoci často nedefinovanú zmenu k lepšiemu, ale aj zlepšenie ekonomických a sociálnych podmienok a vyššie platy. Medzi oblasti, ktoré ich trápia najviac patria tradične zdravotníctvo a školstvo.

Voliči Smeru a Republiky túžia po radikálnej zmene v reakcii na ostatné volebné obdobie pod taktovkou Matoviča, Hegera respektíve Ódora. Voliči OĽaNO, PS a SaS naopak vo veľkom skloňujú koniec politickej mafie a korupcie a vládu schopných a čestných politikov. Práve medzi nimi je aj najviac takých, čo akcentujú pevné ukotvenie Slovenska v EÚ a NATO a pokračovanie podpory Ukrajiny.

Anamnéza bolestivých miest

Pri výhľadoch do budúcnosti si udržuje približne 50% opýtaných nádej, že Slovensko sa môže v dohľadnej budúcnosti stať lepším miestom na život. Pozitívne naladení Slováci veria, že sa krajine podarí zlepšiť v zdravotníctve, vzdelávaní, justícií, efektívnosti štátnej správy ale aj pri profesionalite a bezúhonnosti politikov.

Medzi iné vážne nedostatky, na ktorých musíme zapracovať patrí podľa respondentov korupcia, zneužívanie verejných financií, „kradnutie“ a situácia v polícii, ktoré bránia zlepšovaniu spravodlivosti a rovnocennému postaveniu pred zákonom.

Priaznivci PS, SMER-u a Republiky si Slovensko o 10 rokov predstavujú diametrálne odlišne

Množstvo voličov PS sa zhodne na tom, že práve najbližšie voľby budú mať zásadný vplyv na dlhšiu budúcnosť krajiny. Vedia si predstaviť, že zo Slovenska prestanú v budúcnosti húfne odchádzať mladí a talentovaní ľudia. Presvedčiť ich má vyššia životná úroveň aj príjmy.

Krajinu by o 10 rokov podľa predstáv voličov PS už mala spravovať nová neskorumpovaná a vzdelaná generácia politikov. Pri pohľade do budúcnosti však spomínajú aj riziko presadenia sa populistov a extrémistov. Sympatizanti s PS dúfajú, že aj o 10 rokov bude Slovensko stabilnou súčasťou Západu. Často chcú, aby bolo tolerantnejšie, inkluzívnejšie a otvorenejšie voči rôznorodosti.

Voliči Republiky si Slovensko o 10 rokov predstavujú ako vojensky nezávislé a budujúce dobré vzťahy s novým susedom Ruskom. Množstvo z nich sa obáva súčasných trendov odchodu z krajiny, ale aj nárastu vplyvu Islamu, ohrozenia kultúrnych hodnôt a rozpadu Európskej únie. S budúcnosťou si často spájajú s neistotou.

Ešte silnejší je tento trend pri voličoch SMER-u. Nevedia ako konkrétne by malo Slovensko vyzerať, avšak zhodnú sa v tom, že nesúhlasia so súčasným smerovaním. Ak medzi ich odpoveďami nachádzame optimizmus, je tlmený a dá sa definovať túžbou po vláde, ktorá bude slúžiť občanom, podporovať rodiny, pôrodnosť a sociálne istoty.

Najoptimistickejší priaznivci SMER-u dúfajú, že Slovensko sa o 10 rokov môže stať bohatším a vyspelejším a dosiahnuť úroveň štátov na Západe. Boli by spokojní, ak si Slovensko zachová svoje kultúrne dedičstvo a tradície, hoci o 10 rokov by malo byť Slovensko bližšie k Rusku ako k Amerike.

