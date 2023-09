Šéf KDH Milan Majerský označil LGBTI+ komunitu za pliagu. Ľudia údajne pochopili jeho výrok zle, obhajuje sa

Na reakciu verejnosti a slovenských politikov nemusel líder KDH čakať dlho. K ospravedlneniu ho vyzvali mnohí politickí konkurenti.

Líder strany KDH Milan Majerský označil v nedeľu v relácii Na telo LGBTI+ komunitu za pliagu. Kontroverzný výrok sa na sociálnej sieti Facebook pokúšal po odvysielaní relácie obhájiť tým, že ho ľudia zle pochopili.

Majerský na otázku, či je pre Slovensko väčšia hrozba korupcia alebo LGBTI+, odpovedal: „Obidve sú nešťastím ktorejkoľvek krajiny, nielen Slovenska – aj korupcia, aj LGBTI. Sú to pliagy, ktoré ničia krajinu – ktorúkoľvek.“ Neskôr ešte dodal, že oba tieto problémy môžu zlikvidovať národ.

Jeho výrok vyvolal značnú vlnu pohoršenia medzi politickými stranami PS, SaS či Demokrati. Večer preto zverejnil stanovisko, v ktorom sa ospravedlnil. „Mám úctu ku každému človeku, preto ma mrzí, ak bolo moje dnešné vyjadrenie zle pochopené. V odpovediach na divácke otázky som dnes na Markíze v rýchlosti použil nevhodné slová a je mi to ľúto,“ píše v statuse.

Majerský uviedol, že za pliagu označil samotnú ideológiu LGBTI+ a nie konkrétnych ľudí, ktorí sú súčasťou tejto komunity.

Rýchla reakcia politikov a verejnosti

Na výrok Majerského rýchlo reagovali aj viacerí slovenskí politici a osobnosti. Líder PS Michal Šimečka žiada od Majerského ospravedlnenie.

„Žiaden, absolútne žiaden politik si nesmie dovoliť nazývať akúkoľvek skupinu ľudí pliagou. Ani LGBTI+ ľudí, ani nikoho iného. Je to absolútne neakceptovateľné a očakávame od pána Majerského, že sa za toto vyjadrenie ospravedlní,“ uviedol Šimečka vo videu.

Tvrdenie Majerského odsúdili aj poslanci NR SR Miroslav Kollár (Demokrati) či Ondrej Dostál (SaS).

Na politickú reláciu reagoval aj kandidát na prezidenta Ivan Korčok. „Nazvať LGBTI+ pliagou je hrubý faul! Hrubý faul aj v politike, kde sú mantinely nastavené veľmi široko, a detto aj v kampani, kde sa bohužiaľ rúbe hlava-nehlava,“ uviedol v statuse.

Okrem politických osobností sa k výroku vyjadril aj majiteľ bratislavskej Teplárne Roman Samotný. Ten v krátkom príspevku oslovil Majerského so slovami: „Milan Majerský, pozývam vás do Teplárne. Rád by som vám osobne porozprával o tom, ako to dopadne, keď iných ľudí nazývate pliagou a nešťastím krajiny.“