ZMENA V DOPRAVE: Tieto vlakové spoje na východe Slovenska od pondelka nahradia autobusy

Vďaka plánovanej modernizácii by sa mal po dokončení trate čas cestovania zrýchliť.

Od pondelka čaká mnoho cestujúcich z východného Slovenska zmena, namiesto vlakov budú na frekventovaných trasách nastupovať do autobusov. Železničiari začínajú s prácami na elektrifikácii trate medzi Strážskym a Humenným, čo spôsobí výluky. Upozorňuje na to Denník E.

Zmeny však neovplyvnia iba spomínaný úsek, dotknú sa aj ostatných spojení. „Pre zabezpečenie dopravnej obslužnosti tu bude zavedená NAD (náhradná autobusová doprava, pozn. red.) do miest a obcí na porovnateľnej úrovni oproti súčasnej dostupnosti železničnej dopravy,“ píše ZSSK na svojej stránke. Dodáva, že náhradná doprava bude zavedená na tratiach Humenné – Stakčín, Humenné – Medzilaborce mesto a Humenné – Strážske, pretože sa bude rekonštrukcia týkať celého železničného uzla, vrátane prístupov do celej stanice Humenné a prístupu do depa.

Na stránke ZSSK tiež uvádza, že modernizácia trate prinesie vďaka elektrickým ekologickým vozidlám rozšírenie možností vlakovej dopravy. Spojenia do Humenného sa vraj zrýchlia, keďže súčasťou projektu je okrem elektrifikácie aj rekonštrukcia trate. To umožní zvýšiť traťovú rýchlosť zo 100 na 120 kilometrov za hodinu, čo spolu s väčšou dynamikou elektrických vlakov skráti cestovný čas o niekoľko minút.