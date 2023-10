AKTUÁLNE: Už aj Rakúsko zavádza dočasné kontroly na hranici so Slovenskom

Kontroly na hranici s Rakúskom sa začnú o polnoci z utorka na stredu.

Kontroly na hranici so Slovenskom zavádza aj Rakúsko. Rovnako ako v Česku a Poľsku sa začnú o polnoci z utorka na stredu na počiatočné obdobie desiatich dní, oznámil rakúsky minister vnútra Gerhard Karner.

Cieľom kontrol je zabrániť prevádzačom, aby využívali alternatívne trasy vedúce cez Rakúsko, odôvodnil opatrenie Karner na tlačovej konferencii. Kontroly Viedeň spustí v koordinácii s Prahou a Varšavou.



Český minister vnútra Vít Rakušan zavedenie hraničných kontrol rovnako pripísal potrebe účinne bojovať proti prevádzačským skupinám a nelegálnej migrácii. Kontroly budú podľa Polície ČR zamerané na vytipované vozidlá.



„Kontroly budú prebiehať náhodne po celej dĺžke hraníc so Slovenskom tak, aby čo najmenej obmedzili cezhraničnú premávku a zbytočne nezaťažovali dopravu ani cestujúcich,“ spresnil Rakušan. Platiť by mali do 13. októbra, prípadné predĺženie bude závisieť od aktuálnej situácie.

Hraničné kontroly pravdepodobne predĺžia

Poľský minister vnútra Mariusz Kamiňski pri oznámení o hraničných kontrolách uviedol, že existuje vysoká pravdepodobnosť, že budú predĺžené nad rámec prvých desiatich dní.

Kamiňski poukázal na to, že počet migrantov prechádzajúcich nelegálne cez Poľsko smerom do Nemecka a iných krajín EÚ oproti minulému roku vzrástol. „Naše kroky musia byť efektívne a balkánska trasa do západnej Európy, z ktorej jedna vetva vedie cez Poľsko, bude účinne zablokovaná,“ vyhlásil.



Slovenská republika zareaguje na kontroly zavádzané susednými krajinami v stredu (4. 10.), avizoval premiér Ľudovít Ódor. Nelegálna migrácia podľa neho potrebuje európske riešenie na vonkajších hraniciach. „Len čo niektorá krajina začne viac chrániť svoju hranicu, vyvolá to kaskádový efekt, všetci za to zaplatíme peniaze a výsledok bude veľmi nejasný,“ povedal.