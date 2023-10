Prešiel rok od vraždy Matúša a Juraja pred Teplárňou. Prípad nie je uzavretý, LGBT+ ľudia stále nemajú rovnaké práva

Dvaja kvír ľudia prišli o život pri útoku pred bratislavskou Teplárňou 12. októbra 2022. Rok po útoku hodnotia preživšia útoku Radka Trokšiarová a majiteľ Teplárne Roman Samotný situáciu na Slovensku: kvír ľudia tu stále nie sú v bezpečí.

Uplynul rok od streľby pred Teplárňou, pri ktorej útočník zavraždil dvoch mladých ľudí a tretiu osobu zranil. Motivovala ho nenávisť a svoj čin neoľutoval do poslednej chvíle. Krátko po vražde spáchal samovraždu. Vyšetrovanie však stále nie je ukončené.

Obeťami jeho nenávisti boli Juraj Vankulič a Matúš Horváth, ktorí pri útoku prišli o život, a v tom čase 28-ročná Radka Trokšiarová, ktorá s následkami zranenia bojuje dodnes. Na štvrtkovom tlačovom brífingu pri príležitosti smutného výročia útoku zdôraznila, že za uplynulý rok sa pre LGBT+ ľudí takmer nič nezmenilo.

„Radi by sme tu po roku sedeli a povedali vám, že sa nám žije lepšie. Že máme aspoň registrované partnerstvá, že spoločnosť nie je násilná, že politici nepodnecujú k násiliu, ale nie je to tak,“ hovorí pre Refresher.

Na brífingu upozorňoval majiteľ Teplárne a hovorca iniciatívy Ide nám o život Roman Samotný na to, že hoci iniciatíva vznikla veľmi rýchlo po útoku a jasne komunikovala, čo komunita potrebuje, takmer žiaden bod z výzvy nebol splnený. LGBT+ ľudia sa podľa jeho slov dnes cítia ešte viac ohrození ako predtým. Nenávistné prejavy sa vystupňovali a životy kvír ľudí boli dokonca zneužívané aj v predvolebnej kampani. Nádej však vidí vo vznikajúcom komunitnom centre, ktoré môže pomôcť a poskytnúť bezpečný priestor.

Obete teroristického útoku pred Teplárňou Matúš Horváth a Juraj Vankulič. Zdroj: Facebook/Nikola Kišová

Rok po vražde kvír ľudia stále nemajú rovné práva

Krátko po teroristickom útoku na Matúša a Juraja vznikla iniciatíva Ide nám o život, ktorá vytvorila výzvu vláde a parlamentu na zabezpečenie rovnoprávnosti a bezpečnosti LGBTI+ ľudí, ich rodín a detí. Túto výzvu do dnešného dňa podpísalo viac ako 100 organizácií a 33 000 jednotlivcov.

Jediný bod z výzvy, ktorý bude čiastočne naplnený, je bod týkajúci sa podpory vzniku bezpečných priestorov a podporných služieb na Slovensku. Vďaka dohode s mestom Bratislava a mestskou časťou Staré Mesto vznikne v Bratislave komunitné centrum pre LGBT+ ľudí.

Komunitné centrum by sa malo otvoriť na jar roku 2024 a postupne v ňom údajne budú spustené aktivity, ako sú individuálne psychologické, sociálne a právne poradenstvo, poradenské skupiny pre LGBTI+ ľudí aj rodičov LGBTI+ detí, komunitné, spoločenské, vzdelávacie a kultúrne podujatia. Na jeho spustenie sú potrebné peniaze, ktoré chce iniciatíva vyzbierať cez online výzvu.

Ostatné požiadavky – zákon o životnom partnerstve, zabezpečenie dôstojnej tranzície, vymedzenie sa proti šíreniu nenávisti zo strany politikov, zavedenie zodpovednosti za takéto výroky a zefektívnenie práce orgánov činných v trestnom konaní pri stíhaní nenávistných činov – splnené neboli.

„Napriek slovám podpory, ktoré sme počuli od viacerých politikov, sa za posledný rok nič nezmenilo. Aj v kontexte ostrej a nedôstojnej politickej kampane a zloženia väčšiny politických strán, ktoré sa dostali do parlamentu a ktoré presadzujú opatrenia namierené proti LGBTI+ ľuďom, je situácia z nášho pohľadu veľmi zúfalá,“ približuje Martin Macko, riaditeľ iniciatívy Inakosť.

Zľava Roman Samotný, Radka Trokšiarová, Martin Macko a Magdaléna Milová na tlačovom brífingu v Teplárni 12. októbra 2023. Zdroj: Refresher/Tímea Krauszová

LGBT+ ľudia sa cítia ešte viac ohrození

Bezprecedentná nenávisť, ktorú šírili vo svojich výrokoch aj politici, vedie v kombinácii so spoločenskou atmosférou a s online útokmi, hoaxmi a dezinformáciami k zníženiu pocitu bezpečnosti kvír ľudí sa na Slovensku.

Podľa Radky Trokšiarovej, ktorá útok prežila, politické vyjadrenia sťažujú jej zotavovanie, pretože to vníma ako facky zhora. „Je to pre mňa nepochopiteľné. Mňa tu takmer zabili, zabili tu dvoch mojich kamarátov, zničili nám bezpečný priestor a politici sú ešte stále schopní nás nazývať tak, akoby sme neboli ľudia.“

Radka sa spojila aj s Milanom Majerským z KDH, ktorého výrok o „pliage“ otriasol komunitou krátko pred voľbami. „Odpísal, že ho to mrzí a nemyslel tým ľudí. To pre mňa nie je ospravedlnenie. Je neprípustné ľudí nazvať pliagou a prirovnať ich ku korupcii.“ Vraví, že skôr ako ľudia prehovoria, mali by sa zamyslieť nad tým, ako by sa cítili, keby sa takto hovorilo o ich komunite – napríklad aj o kresťanoch.

Je nevyhnutné zastaviť nenávistné prejavy, ktoré sa tak za posledný rok rozšírili, súhlasí majiteľ Teplárne Roman Samotný. „Roztrhlo sa vrece s konšpiračnými teóriami a úplnými bludmi o 72 pohlaviach a podobne. Takéto klamstvá treba zastaviť, štát a orgány činné v trestnom konaní by mali okamžite začať tieto prípady riešiť. Mali by sme zistiť, kto šíri tieto klamstvá, pretože majú veľký dopad na slovenské rodiny,“ hovorí pre Refresher.

Magdaléna Milová zo Združenia rodičov a priateľov LGBT+ ľudí dodáva, že akútnou potrebou je mať aj príležitosť na dôstojné tranzície transrodových ľudí. „Potrebujeme mať dostatok personálu, napríklad psychológov, ktorí pomôžu nielen kvír ľuďom, ale aj príbuzným vyrovnať sa so situáciou,“ povedala pre Refresher.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Iniciatíva Inakosť (@iniciativa.inakost)

Vyšetrovanie by mali uzavrieť čoskoro

Vyšetrovanie prípadu je podľa denníka SME už vo finálnom štádiu. „V predmetnej trestnej veci čaká vyšetrovateľ na vypracovanie a doručenie znaleckých posudkov z odboru súdneho lekárstva. Po ich doručení bude v trestnom konaní meritórne rozhodnuté,“ uviedla pre denník policajná hovorkyňa Denisa Bárdyová.

Prípad pôvodne vyšetrovali ako úkladnú vraždu. Keď sa našiel viac ako 60-stranový manifest v angličtine, ktorý vrah zo Zámockej zverejnil niekoľko hodín pred vraždou, prípad preklasifikovali na teroristický útok. Obsahom dokumentu je nenávisť k členom komunity LGBT+, k Židom, ale aj k ľuďom tmavej pleti, hovoril tam o nadradenosti bielej rasy.

Útoky plánoval aj na ďalšie osoby, konkrétne menoval vtedajšieho premiéra Eduarda Hegera, bývalého ministra školstva Branislava Gröhlinga či lídra strany Smer Roberta Fica.

NAKA na prípade podľa Aktualít spolupracovala s FBI, Europolom a s okolitými krajinami. Dôvodom bolo, že útočník bol aktívny na online fórach a jeho vzormi boli ďalší teroristi, ktorí o svojich útokoch hovorili online. Keďže páchateľ je mŕtvy, NAKA stíhanie na konci vyšetrovania zastaví.

Čo môžem urobiť, ak chcem pomôcť k tomu, aby sa LGBT+ ľudia cítili v našej krajine bezpečne? Odpovedajú Roman Samotný, Magdaléna Milová a Radka Trokšiarová:

– Posudzovať všetkých ľudí rovnako. Kvír ľudia sú naše sestry, bratia, kolegovia, kamaráti či známi, aj keď o tom nevieme.

– Rozprávať sa s ľuďmi, buď o tvojej skúsenosti s LGBT+ ľuďmi, alebo o tvojom prežívaní, ak si tiež kvír. Mnohí ľudia, ktorí prejavujú nenávisť, v skutočnosti nemajú skúsenosť s LGBT+ ľuďmi a nenávidia len akúsi predstavu o nich.

– Nečítať dezinformácie, vyvracať ich a ozvať sa, keď ich niekto v partii či práci šíri.

– Zdieľať povzbudivé a osvetové príspevky stránok, iniciatív a ľudí, ktorí sa téme venujú.

– Pridať sa k iniciatívam, aktivitám a ku skupinám, ktoré sa tejto komunite venujú, navštíviť napríklad Pride alebo podujatie v novom komunitnom centre.