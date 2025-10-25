Reťazec dm sťahuje z predaja výrobok LEROS IMMUNITY SHOT.
Reťazec dm informuje zákazníkov, že z predaja odstraňuje výrobok LEROS IMMUNITY SHOT, 150 ml. Dôvodom je mikrobiálna kontaminácia, ktorá sa objavila pri výrobe niektorých šarží. Pri výrobe prekročili limit kvasiniek a plesní, čo podľa dm môže predstavovať riziko pre zdravie spotrebiteľa.
Zákazníci by nemali výrobok s uvedenými šaržami konzumovať. Dm odporúča, aby ho priniesli späť do ktorejkoľvek svojej predajne, aj v prípade, že ho už otvorili. Personál zákazníkom vysvetlí postup pri vrátení a poskytne ďalšie informácie.
Spoločnosť zdôrazňuje, že bezpečnosť a kvalita produktov patria medzi jej najvyššie priority. Zákazníkom sa ospravedlňuje za vzniknuté nepríjemnosti.
Reťazec sťahuje z predaja tieto šarže:
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 19.02.2027, šarža: L 2503
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 27.02.2027, šarža: L 2504
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 10.03.2027, šarža: L 2505
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 16.04.2027, šarža: L 0417
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 13.05.2027, šarža: L 0504
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 14.05.2027, šarža: L 0511
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 16.05.2027, šarža: L 0512
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 19.05.2027, šarža: L 0514
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 20.05.2027, šarža: L 0516
- Dátum minimálnej trvanlivosti: 21.05.2027, šarža: L 0519
