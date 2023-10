Na Slovensko sa rúti silný lejak. Najvýraznejšie ho pocítia na juhu a východe Slovenska

Zrážky sa nad Slovenskom začnú rozširovať počas štvrtkovej noci a budú trvať až do piatkového popoludnia.

Slovensko čaká upršaný záver týždňa. Počasie ovplyvnené tlakovými nížami prinesie daždivé počasie, informuje iMeteo.

Cez strednú Európu postupuje tlaková níž s názvom Yusuf, ktorá so sebou v noci a vo štvrtok prinesie oblačné počasie so slabšími zrážkami. Denná teplota by sa mala pohybovať od 11 do 19 stupňov Celzia.

Obyvatelia Slovenska musia podľa predpovedí počítať s lejakom na celom území a vylúčené nie sú ani búrky. S výdatným dažďom by mali počítať obyvatelia južného Slovenska a Zemplína, kde by mohlo spadnúť 40 až 60 milimetrov zrážok. Teplota sa v noci bude pohybovať od 12 až do 7 stupňov Celzia. Cez deň sa môže vyšplhať až na 17 stupňov.

