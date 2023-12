TABUĽKA: Aktuálne ceny stravných lístkov. Prečítaj si, na čo máš od zamestnávateľa nárok

Nárok naň má takmer každý zamestnanec.

Stravné sa naposledy navýšilo v októbri 2023. Nárokovať si naň môže takmer každý zamestnanec a rozdelené je do troch časových skupín. Spolu so stravným porástla aj výška stravných lístkov, výška príspevku na stravu a tiež suma, ktorú si môžu dať živnostníci do výdavkov, informuje portál Finsider.

Zamestnávateľ musí poskytnúť stravné každému zamestnancovi pri pracovnej ceste, ktorá trvá viac ako 5 hodín. Nárok naň majú aj živnostníci, ktorí si ho uplatňujú v daňovom priznaní cez náklady.

Výška stravného sa delí na tri časové skupiny:

5 až 12 hodín,

12 až 18 hodín,

viac ako 18 hodín.

Zamestnávateľ môže svojim zamestnancom výšku stravného krátiť v prípade, že je na služobnej ceste strava zadarmo. V takom prípade by bolo krátené stravné o 4,35 eura za raňajky, o 6,96 eura za obed a o 6,09 eura za večeru.