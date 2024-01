Romana Tabák sa vracia na scénu. Bude pôsobiť na Dankovom ministerstve

Vraj dostane riadiacu funkciu.

Bývalá poslankyňa Romana Tabák sa vracia do politickej hry. Pôsobiť bude na novom ministerstve športu a cestovného ruchu, ktoré bude viesť SNS na čele s Andrejom Dankom, informuje Startitup, ktorý zverejnil bližšie detaily.

„Tešíme sa, je to historická správa pre Slovensko a slovenský šport. Ten bol dlhodobo zanedbávaný, takto to bude pod jednou strechou. Je to veľká zodpovednosť a budem musieť ukázať ľuďom, že prečo sme tam a čo tam robíme,“ povedala pre Startitup Romana Tabák o novom rezorte. Potvrdila, že na ministerstve bude zastávať „riadiacu funkciu“.

Bližšie informácie však zverejní, až keď to bude úplne isté. „Musela som si dať overiť všetky diplomy zo zahraničia a musela som prejsť normálnym procesom, ako keď idete pracovať na ministerstvo. Tým, že mám diplomy zo zahraničia, tak to dlhšie trvalo,“ ozrejmila.

Romana Tabák sa do parlamentu dostala v roku 2020 na kandidátke hnutia Igora Matoviča OĽaNO (dnešné Slovensko). V roku 2022 vstúpila do poslaneckého klubu Sme rodina. Neskôr bola aj súčasťou SNS.

Prezidentka sa snažila zákon vetovať

Poslanci Národnej rady neakceptovali pripomienky prezidentky Zuzany Čaputovej a opätovne schválili novelu takzvaného kompetenčného zákona. Táto novela umožňuje zriadiť nové ministerstvo cestovného ruchu a športu. Prezidentka sa ho začiatkom roka snažila vetovať. Nové ministerstvo oficiálne vznikne 1. februára.

Ministerstvo športu a cestovného ruchu bude ako minister viesť Dušan Keketi, ktorý je bývalým generálnym riaditeľom Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. Líder SNS Andrej Danko sa na Facebooku vyjadril, že sa mu splnil sen. Nové ministerstvo podľa neho dokáže Slovensku zarobiť obrovské peniaze.