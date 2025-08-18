Zdravotnícke zariadenia dlhujú štátu desiatky miliónov eur.
Sociálna poisťovňa zverejnila 18. augusta nový zoznam dlžníkov, ktorý aktualizuje štyrikrát mesačne. Fyzické a právnické osoby dlhujú na poistení stámilióny eur. V databáze evidujú 138 891 záznamov.
Na prvých priečkach dlžníkov je Univerzitná nemocnica Bratislava, Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice a Univerzitná nemocnica Martin. Štátu dlhujú desiatky miliónov eur.
Zoznam najväčších dlžníkov Sociálnej poisťovne na Slovensku:
|Univerzitná nemocnica Bratislava
|125 965 729,76 €
|Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
|83 071 624,71 €
|Univerzitná nemocnica Martin
|56 975 673,68 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica
|46 473 079,04 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
|36 590 616,84 €
|Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok - FN
|34 402 393,12 €
|Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina
|33 319 324,42 €
|Fakultná nemocnica Trnava
|33 306 516,83 €
|Národný ústav detských chorôb
|32 539 887,36 €
|Fakultná nemocnica Nitra
|27 214 613,78 €
