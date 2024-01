Hlohovskí policajti zachraňovali plačúce ročné dieťa. Mladá matka ho nechala v byte bez dozoru celú noc

Políciu privolali vystrašení susedia.

Hlohovskí policajti zachraňovali plačúce dieťa v byte v jednej z obcí v okrese Hlohovec. Počas nočnej služby preverovali oznámenie, podľa ktorého znel z bytu už dlhší čas neutíchajúci detský plač, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave.

Podľa vyjadrenia susedov v byte bývala mladá žena s 1,5-ročnou dcérou. Na opakované klopanie a výzvy nikto v byte nereagoval, vznikla dôvodná obava, že by sa dieťa mohlo nachádzať v ohrození života, skonštatovala polícia. Preto sa dvojica policajtov za prítomnosti susedov rozhodla byt otvoriť. Staršie dvere sa im podarilo bez poškodenia vytiahnuť z pántov a vojsť dnu.

Matka bola preč 5 hodín

V detskej postieľke našli uplakané dieťa, matka v byte nebola. S pomocou susedov dievčatko prebalili a prezliekli do čistého oblečenia. Policajt v stálej službe medzitým kontaktoval pracovníčku sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Jeden z policajtov na mieste zabezpečoval jej príchod, druhý sa medzitým staral o dieťa.

Po príchode sociálnej pracovníčky, ktorá situáciu preverila, dorazila na miesto aj privolaná rýchla zdravotná pomoc. Zdravotníci si dievčatko prevzali a previezli na pozorovanie do trnavskej nemocnice. Mladá matka sa domov vrátila po vyše piatich hodinách. Policajti jej správanie vyšetrujú v súvislosti s trestným činom opustenia dieťaťa.

K incidentu sa pod príspevkom polície vyjadrilo množstvo nahnevaných a rozhorčených ľudí, ktorí správanie matky ostro kritizujú. „Niektoré ženy by fakt nemali mať deti...“ vyjadrila sa jedna používateľka. „Matku by som kopala do riti od Hlohovca až do Košíc!!!!“ reagovala ďalšia.