Čo hovoria Slováci na aktuálne zmeny v Trestnom zákone? (ANKETA)

Ako vnímajú skrátenie premlčacej lehoty pri trestnom čine znásilnenia a zneužívania či zníženie trestu za korupciu a krádež?

V dnešnej ankete sme sa Slovákov pýtali, koho volili v septembrových voľbách. V nadväznosti na to nás zaujímalo, či sledujú aktuálnu politiku a čo si o nej myslia.

Ľudia v bratislavských uliciach sa v názoroch líšili. Niektorí si myslia, že je to hanba, a ďalší so zmenou trestu za krádež či korupciu súhlasia z rozličných dôvodov. V otázke o skrátení premlčacej lehoty za trestný čin znásilnenia a zneužívania sa všetci zhodli. „Obete potrebujú čas, aby dozreli, aby to vôbec spracovali.“