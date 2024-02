VIDEO: Matovič sa obul do Danka. Za luxusnú izbu v Abú Zabí vraj zaplatí 20 000 eur

Reaguje tak na štipľavý odkaz od podpredsedu parlamentu.

Andrej Danka nevideli v parlamente už celý týždeň. V súčasnosti sa nachádza na dovolenke v Abú Zabí s bývalou Miss Sylviou Šulíkovou. Igor Matovič sa toho okamžite chytil a na sociálnej sieti zverejnil video, v ktorom tvrdí, že Danko išiel so Šulíkovou na dovolenku za štátne peniaze. Šéf SNS to však odmietol a bývalému premiérovi odkázal, že je debil.

Igor Matovič v reakcii na to nahral ďalšie video, v ktorom Dankovi vracia úder. „No nazdar, milovník, zdravím do Abú Zabí. Vieš, aby som ti pravdu povedal, mňa nezaujíma, že si si po Zsuzsovej konečne našiel novú pipku, ktorá sa na teba ulakomila. Vieš ono sa to chlapom v tvojom veku s pupkom stáva,“ začal Matovič. „Oni neriešia či niekto má prachy čestne zarobené, hlavne, že je bohatý a majú sa dobre,“ pokračoval.

„To je jej svedomie, a tvoja hanba. Neriešim ani to, že bývaš v izbe, za ktorú za sedem dní zaplatíš viac ako 20-tisíc eur,“ tvrdí Matovič a dodáva, že vie presne, v ktorej izbe, a na ktorom poschodí Danko býva. „Si tak neschopný, že nikdy si si svojou ‚právničtinou‘ poctivé peniaze zarobiť nemohol,“ kritizuje Danka.

Reagoval aj na jeho tvrdenie, že do Abú Zabí išiel v súvislosti s prácou poslanca. Podľa Matoviča mu však Pellegrini zakryl jednoznačný podvod. V prehľade žiadostí o ospravedlnenie neúčasti poslancov NR SR na rokovacích dňoch sa totiž uvádza, že Danko si plní „iné pracovné povinnosti spojené s prácou poslanca“.

„Podľa toho, čo napísala tá pipka na Instagrame, išla prevetrať svoje ‚nové čerešničky‘ a ty si ich zrejme išiel kontrolovať,“ rypol si Matovič. „Môžeš sa hanbiť Andrejko, a môžeš mi akékoľvek odkazy posielať, si zbabelec a skorumpovaný politik, ktorý si teraz užíva ukradnuté prachy,“ dodal Matovič na záver.