V susednom Rakúsku zabil čierny kašeľ novorodenca. Odborníci upozorňujú, že situácia sa zhoršuje aj na Slovensku

Novorodenci nemajú vyvinuté dostatočné množstvo protilátok, a preto sú náchylnejší na ochorenie.

Čierny kašeľ zabil v rakúskom Grazi iba mesačného novorodenca. Nebezpečné ochorenie však začína úradovať aj na Slovensku. Lekári upozorňujú, že ohrození sú najmä novorodenci, no aj dospelí.

Odborníčka a šéfka hygienikov Eva Winterová pre rakúsky denník Kleine Zeitung povedala, že novorodenci sú veľmi náchylní nielen na čierny kašeľ, ale aj na rôzne ďalšie choroby. Winterová preto zdôrazňuje, že by mali prichádzať do styku len so zdravými ľuďmi.

Čierny kašeľ a Slovensko

Úrad verejného zdravotníctva pred pár dňami upozornil na fakt, že počet prípadov čierneho kašľa v posledných týždňoch oproti predchádzajúcim trom rokom narástol. Najúčinnejším prostriedkom v prevencii čierneho kašľa je podľa ÚVZ očkovanie.

„Očkovanie proti čiernemu kašľu je v Slovenskej republike dlhodobo zaradené do povinného pravidelného očkovania detí a očkovacia látka je plne hradená z verejného zdravotného poistenia. Na ochranu detí v prvom roku života sa odporúča aj očkovanie tehotných žien. Materské protilátky chránia dieťa po narodení do obdobia, kým bude očkované,“ uvádza úrad na svojej facebookovej stránke.