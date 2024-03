Známy podnik z relácie Na nože trápil neuveriteľný zápach, ľudia sa preň otáčali vo dverách. Majiteľ už vie, čo ho spôsobuje

Pre extrémny zápach uvažovali o zbúraní reštaurácie.

Majiteľa reštaurácie z obce Ľubica, ktorá je známa z relácie Na nože, celý rok trápil neuveriteľný zápach, ktorý vyháňal hostí. V podniku nevedeli prísť na to, čo ho spôsobuje, a dokonca uvažovali aj o zbúraní podniku. Po viac ako roku sa im pomocou fotopascí podarilo zistiť, že za zápach je zodpovedný cudzí človek, informujú tvnoviny.sk.

Zamestnanci opísali zápach podobný skysnutým syrom. „Hneď pri vstupe sa 90 percent zákazníkov otočilo,“ povedal majiteľ reštaurácie Štefan Kerdík. Tvrdí, že pred zákazníkmi si museli vymýšľať, pretože sami nevedeli, čo sa deje.

Napriek dezinfikovaniu a čiastočnému renovovaniu sa smradu nezbavili. Poradil im až pán, ktorý povedal, že tento zápach je možné kúpiť v poľovníckych potrebách a slúži na odpudzovanie lesnej zvery.

Majiteľ si myslí, že je za tým konkurencia

Majiteľ nastavil fotopasce a prišiel na to, že smrad im do reštaurácie púšťa neznámy chlap. „Nejaký pán nám striekal ten smrad injekčnou striekačkou do prevádzky, do polystyrénu, do vchodových dverí,“ priblížil Kerdík.

Policajti už začali trestné stíhanie pre trestný čin poškodzovania cudzej veci. Majiteľ netuší, kto pán je, no myslí si, že ide o konanie jeho konkurencie.