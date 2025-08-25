Nemocnica funguje napriek pokračujúcim útokom, no trpí kritickým nedostatkom zásob a personálu.
Najmenej 15 ľudí vrátane troch novinárov zahynulo v pondelok pri izraelskom nálete, ktorý zasiahol Násirovu nemocnicu v meste Chán Júnis, oznámilo ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy. Ministerstvo tiež hlási ďalších osem úmrtí v súvislosti s podvýživou.
Podľa ministerstva zasiahli štvrté poschodie nemocnice dve rakety, pričom druhá dopadla, keď na miesto dorazili záchranné tímy. Ministerstvo tiež hlási „mnoho zranených“. Táto nemocnica, ktorá je podľa AP najväčšou na juhu palestínskej enklávy, funguje napriek pokračujúcim izraelským útokom, hoci predstavitelia nemocnice opakovane upozorňujú na kritický nedostatok zásob a personálu.
Zahynuli aj novinári a fotograf
Medzi obeťami izraelského útoku boli aj novinári, zranenia utrpel aj fotograf pracujúci pre Reuters. Sky News informuje, že štyria Palestínčania v nedeľu zahynuli pri streľbe izraelských jednotiek do davu ľudí v Pásme Gazy.
Nemocnica al-Awda a dvaja svedkovia uviedli, že Palestínčania, ktorých zastrelili izraelskí vojaci, smerovali na miesto distribúcie pomoci prevádzkované Humanitárnou nadáciou pre Gazu (GHF) v oblasti koridoru Necarim.
Svedok tvrdí, že jednotky spustili paľbu po tom, čo sa skupina osôb na čele davu začala tlačiť smerom k distribučnému miestu ešte pred jeho plánovaným otvorením. „K tomuto incidentu nedošlo v blízkosti nášho distribučného miesta ani tak, ako bol opísaný,“ uviedla GHF v e-maile, informuje Sky News.
Podľa ministerstva zdravotníctva v palestínskej enkláve zahynulo v blízkosti distribučných miest alebo pozdĺž trás konvojov, ktoré využíva OSN alebo iné humanitárne organizácie, viac ako 2 000 Palestínčanov a vyše 13 500 ďalších utrpelo zranenia.
Zomrelo ďalších 8 ľudí na podvýživu
Okrem týchto úmrtí zaznamenalo ministerstvo aj osem ďalších úmrtí spojených s podvýživou, pričom obeťou je aj dieťa. Na podvýživu zomrelo od začiatku vojny v Pásme Gazy 289 osôb, z toho 115 bolo detí. Integrovaná klasifikácia fáz potravinovej bezpečnosti (IPC) podporovaná Organizáciou Spojených národov (OSN) v piatok oficiálne vyhlásila stav hladomoru v meste Gaza.
Hladomor sa podľa nej môže do konca budúceho mesiaca rozšíriť aj do miest Dajr al-Balah a Chán Júnis. Izrael popiera správy o hladomore na palestínskom území a izraelský premiér Benjamin Netanjahu označil správu OSN o hladomore za „absolútne lživú“.