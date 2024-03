Na Slovensku budú v apríli uzatvárať viaceré tunely. Dopravu plánujú presmerovať na iné cesty

D3 tunel HORELICA od 11. apríla od 22:00 hod. do 12.apríla do 5:00 hod.

od 12. apríla od 20.00 hod. do 14. apríla do 20:00 hod.

D2 tunel SITINA od 12. apríla od 22:00 hod. do 13. apríla do 10:00 hod.

od 13. apríla od 22:00 hod. do 14. apríla do 10:00 hod.

od 19. apríla od 22:00 hod. do 20. apríla do 10:00 hod.

od 20. apríla od 22:00 hod. do 21. apríla do 10:00 hod. (rezerva)

R4 tunel BIKOŠ od 18. apríla od 20:00 hod. do 19. apríla do 6:00 hod.

od 19. apríla od 22:00 hod. do 21. apríla do 16:00 hod.