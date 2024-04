Peter Tkačenko: Voľby vyhrá s najväčšou pravdepodobnosťou Ivan Korčok (Rozhovor)

Moderátor Adel Ghannam si do relácie Face to Face zavolal politického komentátora denníka SME Petra Tkačenka.

Politický komentátor a vyštudovaný politológ Peter Tkačenko v relácii Face to Face s Adelom Ghannamom povedal, že voľby s najväčšou pravdepodobnosťou vyhrá Ivan Korčok. Myslí si, že tento scenár by zvvrátila iba veľká bomba, ktorá by otriasla slovenskou spoločnosťou.

Kandidát Korčok nebude podľa Tkačenka len kópiou Zuzany Čaputovej. „Ja si myslím, že v porovnaní so Zuzanou Čaputovou bude tradičnejší politik. Bude menej narábať s morálnymi kategóriami a viac sa bude sústrediť na výkon moci,“ tvrdí.