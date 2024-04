Erik Kaliňák aj Milan Uhrík sa objavili na zozname ľudí, ktorých vraj podporuje Rusko

Igor Matovič a Jaroslav Naď zdieľali na sociálnej sieti príspevok ukrajinského politológa Antona Šechovcova. Ten odkazuje na prokremeľskú webovú stránku Hlas Európy, ktorá vraj podporovala európskych politikov. Tí mali za cieľ šíriť ruskú propagandu a ovplyvniť tak voľby do Európskeho parlamentu, informuje Politico.

„Česká kontrarozviedka a medzinárodní investigatívni novinári zistili, koho podporujú Rusi z európskych politikov ako svoje poslušné kone,“ vyhlásil v statuse bývalý minister obrany Naď.

Do zoznamu sa dostali štyria slovenskí politici – Ján Čarnogurský (KDH), Erik Kaliňák (Smer-SD), Miroslav Radačovský (SNS) a Milan Uhrík (Republika). Matovič menovanú štvoricu politikov označil za vlastizradcov. O údajnom platení politikov Ruskom prehovoril aj belgický premiér Alexander De Croo či podpredsedníčka Európskej komisie Věra Jourová.

„Potvrdzuje sa to, čo sme tušili. Kremeľ využíva pochybné výstupy, ktoré predstierajú, že sú médiá, a využívali peniaze na nákup skrytého vplyvu,“ povedala Jourová.

„Nemôžeme si dovoliť byť o krok za Putinom a jeho propagandistickou armádou na šachovnici... Musíme mať neustále na pamäti, že dezinformácie a cudzie zasahovanie použije ako zbraň na rozdelenie Európy,“ dodala.

Česká vláda v stredu sankcionovala spravodajskú stránku s názvom Hlas Európy. Tá vraj bola sprostredkovateľom ruskej propagandy v Českej republike. Ministerstvo zahraničných vecí sankcionovalo ukrajinského oligarchu Viktora Medvedčuka, ktorý je spojencom Vladimira Putina a sprostredkovateľom Hlasu Európy.

Spravodajská stránka mala aj youtubový kanál, na ktorom prezentovali názory pravicových euroskeptických strán. Tie šírili propagandistické názory o kolapse Európskej únie, vojne na Ukrajine alebo sa snažili porušiť Zelenú dohodu. Na stránke sa prezentovali zákonodarcovia EÚ. Podľa portálu však neexistuje žiadny náznak, že by boli prijali akúkoľvek hotovosť.

Here's a list of European politicians who were promoted by the Russians via its recently disclosed front organisation "Voice of Europe" on YouTube, starting from August 2023. pic.twitter.com/zxogUSm218