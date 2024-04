Slováci sa musia pripraviť na sneženie a mráz. Aprílové počasie nezostáva svojej povesti nič dlžné

Po teplotnom šoku, keď teploty dosahovali takmer +30 °C, prichádza prudké ochladenie.

Obyvateľov Slovenska čakajú najbližšie dni výrazné zmeny počasia. Po horúčavách prichádza prudké ochladenie, pripraviť sa treba aj na prípadné sneženie. Spolu so snehom prídu aj nočné mrazy.

Po studenom fronte prichádzajú do Európy nízke teploty. Rozdiel bude aj 15 °C oproti minulotýždňovým teplotám, informuje portál imeteo.sk.

Čerstvý sneh môžu očakávať obyvatelia Vysokých Tatier. Pribudnúť by malo až 10 centimetrov čerstvého snehu.

Chladné obdobie môže trvať minimálne do konca týždňa, no nie je vylúčená možnosť, že nízke teploty zotrvajú až do konca apríla.