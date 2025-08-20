Obvinený bol v minulosti 16-krát súdne trestaný a momentálne je v podmienke.
Vyšetrovateľ obvinil 72-ročného J. F. z obce Málinec v okrese Poltár zo zanedbania starostlivosti o zviera. Muž zanedbal starostlivosť o koňa typu pony a spôsobil mu trvalé následky na zdraví.
Policajti ho zadržali a obmedzili na osobnej slobode pre obavu, že bude pokračovať v trestnej činnosti. Sudca ho následne poslal do väzby. Kôň bol priviazaný o strom bez prístupu ku krmivu a vode. Nachádzal sa v zlom výživovom stave, bol extrémne vychudnutý a dehydrovaný. Mal prerastajúce kopytá a stopy po staršej zlomenine.
Obvinený už bol v minulosti 16-krát súdne trestaný a momentálne je v podmienke. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov.
