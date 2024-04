Taxíky s ukrajinskými značkami musia zmiznúť zo slovenských ciest. Vláda schválila nový zákon

Zahraničné vozidlá budú mať na Slovensku obmedzenia.

Taxíky s ukrajinskými poznávacími značkami zo slovenských ciest postupne zmiznú. Ministerstvo dopravy informovalo o novom obmedzení, ktoré prepravcom dovoľuje mať iba 25 % vozidiel so zahraničným EČV, a to maximálne 6 mesiacov. To sa však týka iba vozidiel s poznávacími značkami z krajín EÚ, do ktorej Ukrajina nepatrí, informuje Pravda.

Rezort tvrdí, že je za rozhodnutím najmä zaručenie bezpečnosti. Argumentuje tým, že slovenské taxíky musia prejsť technickou kontrolou každý rok, čo pre zahraničných vodičov neplatí. Rovnaký problém je aj pri poistení. Slovenskí taxikári majú v prípade nehody zákazníkov poistených.

Taxikári však o svoju prácu neprídu. „Prácu taxikári, ktorí jazdia na iných značkách ako európskych, nestratia. Môžu si vozidlo prepísať na slovenské EČV a musia mať všetky poistky podľa slovenských zákonov alebo sa môžu dohodnúť s taxislužbou a auto si požičať,“ povedal pre portál dopravný analytik Jozef Drahovský.

Ukrajinskí taxikári majú čas pripraviť sa na nový zákon. Ten začne platiť až v januári 2025.