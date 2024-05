Vláda postaví na Zemplíne prvú diaľnicu. Úsek za miliardu eur plánujú financovať aj z eurofondov

Minister dopravy Jozef Ráž zatiaľ neprezradil, kedy a v akých úsekoch začnú s výstavbou.

Ministerstvo dopravy plánuje postaviť na Zemplíne diaľnicu. Zatiaľ nie je jasné, kadiaľ povedie, no podrobnosti o trase rieši rezort v týchto dňoch, informujú tvnoviny.sk.

„Viacero okresov by malo prístup na diaľnicu do 20 minút až polhodiny,“ priblížil Peter Báthory z OZ Diaľnica na Zemplín. Na ministerstve vyberajú z ôsmich možných variantov.





„Ministerstvo bude vyhodnocovať, ktorý z týchto variantov bude najmenej zasahovať do prírodných rezervácií a obývaných aglomerácií, aby sme sa vyhli nepríjemnému vyvlastňovaniu,“ uviedol minister dopravy Jozef Ráž. Výstavbu diaľnice by mal urýchliť nový zákon o strategických investíciách.

Miliardové náklady

Podľa Ráža sa budú náklady na približne 70-kilometrový úseku pohybovať vo výške jednej miliardy eur. Slovensko by malo potrebné financie čerpať aj z eurofondov. „Musíme sa na to pozerať tak, že táto diaľnica je podstatná do budúcna či pre obnovu Ukrajiny, či pre ochranu hranice, takže sme zástancami plného profilu,“ vyhlásil Ráž.





Šéf rezortu zatiaľ neprezradil, kedy začnú s výstavbou, no podľa odhadov miestnych aktivistov bude diaľnica funkčná v roku 2030.